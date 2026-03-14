રિસોર્ટ પોલિટિક્સઃ કોંગ્રેસે ધારાસભ્યોને શિમલા ખસેડ્યા

નવી દિલ્હી: રાજ્યસભા ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસમાં રિસોર્ટ પોલિટિક્સ ચાલુ છે. પહેલા કોંગ્રેસે ઓડિશાના 14 ધારાસભ્યોને ભુવનેશ્વરથી બેંગલુરુ મોકલ્યા હતા, જ્યાં તેમને રામનગરના બિદાદી રિસોર્ટમાં રાખવામાં આવ્યા છે. કર્ણાટકના ઉપ મુખ્ય મંત્રી ડી.કે. શિવકુમાર તેમની સારસંભાળ કરી રહ્યા છે.
એ જ રીતે કોંગ્રેસે હરિયાણાના 37માંથી 31 ધારાસભ્યોને ચંડીગઢથી શિમલા નજીક કુફરી સ્થિત ‘દ ટ્વીન ટાવર્સ’ રિસોર્ટમાં રાખ્યા છે. તેમની મેજબાની હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્ય મંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુક્કુ કરી રહ્યા છે. રિસોર્ટની બહાર હિમાચલ પોલીસ તૈનાત છે અને ધારાસભ્યોને બહાર જવાની જરૂર ન પડે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસે આ રિસોર્ટમાં 33 રૂમ બુક કરાવ્યા છે.
હિમાચલ જવા પહેલાં હુડ્ડાના ઘરે બેઠક
હિમાચલ જવા પહેલાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની ચંડીગઢમાં ભૂપિન્દ્ર સિંહ હુડ્ડાના નિવાસસ્થાને બેઠક મળી હતી, જેમાં તમામ 37 ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા હતા. હરિયાણા વિધાનસભામાં કુલ 90 ધારાસભ્યો છે. તેમાં ભાજપ પાસે 48 ધારાસભ્યો છે, જ્યારે ઇનેલોના 2 અને 3 નિર્દલીય ધારાસભ્યોના સમર્થનથી ભાજપ પાસે કુલ 53 ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે.
એક રાજ્યસભા બેઠક જીતવા માટે 31 મત જરૂરી છે. ભાજપ પોતાના ઉમેદવાર સંજય ભાટિયાને જિતાડ્યા પછી 22 મત બચશે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ પાસે 37 ધારાસભ્યો છે અને તે પોતાના ઉમેદવાર કર્મવીર બૌદ્ધને સરળતાથી જિતાડી શકે છે, જે બાદ તેની પાસે છ મત બચશે.
સતીશ નાંદલે ચૂંટણીનું ગણિત બગાડ્યું
આ દરમિયાન ભાજપ સમર્થિત નિર્દલીય ઉમેદવાર સતીશ નાંદલે ઉમેદવારી નોંધાવીને ચૂંટણીનું ગણિત બદલી નાખ્યું છે. નાંદલને જીતવા માટે નવ મત જરૂરી છે, જે કોંગ્રેસમાં ક્રોસ-વોટિંગ વગર શક્ય નથી. આ જ કારણથી કોંગ્રેસે પોતાના 31 ધારાસભ્યોને હિમાચલ ખસેડ્યા છે. જે છ ધારાસભ્યો હિમાચલ ગયા નથી, તેમાં વિરોધ પક્ષના નેતા ભૂપેન્દ્ર સિંહ હુડ્ડા, જુલાનાથી ધારાસભ્ય વિનિશ ફોગાટ, બાદલીના કુલદીપ વત્સ, પુન્હાનાના મોહમ્મદ ઇલિયાસ, ટોહાનાના પરમવીર સિંહ અને પંચકુલાના ચંદ્રમોહન બિશ્નોઈનો સમાવેશ થાય છે.