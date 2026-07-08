રામ મંદિર દાન ચોરી કેસ: ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ સભ્ય અનિલ મિશ્રા પર ગંભીર આરોપ

અયોધ્યાઃ રામ મંદિર દાન ચોરી કેસમાં તપાસનો વ્યાપ વધ્યો છે. ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ સભ્ય ડો. અનિલ મિશ્રાને આરોપી બનાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આ માટે SIT (વિશેષ તપાસ ટીમ)ના રિપોર્ટને આધાર બનાવવામાં આવશે. પોલીસને અનેક મજબૂત પુરાવા પણ મળ્યા છે. ષડયંત્રમાં સંડોવણીના આરોપ હેઠળ તેમને આરોપી બનાવવામાં આવે એવી શક્યતા છે. જોકે અત્યાર સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. આ કેસમાં શરૂઆતથી જ ત્રણ નામોની ચર્ચા થઈ રહી હતી, જેમાં ચંપત રાય, અનિલ મિશ્રા અને ગોપાલ રાવનો સમાવેશ થાય છે. SIT રિપોર્ટમાં ચંપત રાય અને ગોપાલ રાવના નામનો સીધો ઉલ્લેખ ક્યાંય કરવામાં આવ્યો નથી. પરંતુ અનિલ મિશ્રાની ભૂમિકા સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ અનિલ મિશ્રા વિરુદ્ધ ઘણા પુરાવા પણ સામે આવ્યા છે, જે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
પોલીસે SIT રિપોર્ટને પોતાની તપાસનો ભાગ બનાવી લીધો છે. થોડા જ દિવસોમાં SIT તેમને આરોપી જાહેર કરીને કેસમાં તેમનું નામ ઉમેરે તેવી શક્યતા છે. બીજી તરફ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે કે આ મામલામાં અનિલ મિશ્રાની સીધી જવાબદારી હતી. તેમના પર જવાબદારી એ આધારે નક્કી કરવામાં આવી છે કે તેમણે સુરક્ષા વ્યવસ્થાના અસરકારક અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કર્યું નહોતું. તેમને સમગ્ર ગેરરીતિ અંગે જાણ હતી, છતાં તેમણે કોઈ નક્કર પગલાં લીધાં નહોતાં. તેથી તેમને દોષી ગણાવવામાં આવ્યા છે. માહિતી હોવા છતાં ચોરી ચાલુ રહી હોવાથી તેમને કાવતરાના આરોપ હેઠળ પણ જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ કેસની તપાસ દરમિયાન પોલીસને કેટલાક બેંક કર્મચારીઓની સંડોવણીના પુરાવા પણ મળ્યા છે. તેથી બેંકના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પણ તપાસના ઘેરામાં છે. ત્રણથી ચાર બેંક કર્મચારીઓ સામે કાર્યવાહી થવાની સંભાવના છે.
શા માટે આરોપી બનાવાશે? નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા હતા
તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું કે ગણતરી કર્મચારીઓના ડ્રેસ કોડ, બાયોમેટ્રિક હાજરી અને તલાશી જેવી સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ અંગે બનાવાયેલા નિયમોને અનિલ મિશ્રાએ જ શિથિલ બનાવ્યા હતા. તેથી તેમના વિરુદ્ધ કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.