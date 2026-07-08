રામ મંદિર દાન ચોરી પર ચંપત રાય, ‘SITના રિપોર્ટ બાદ તમામ આરોપોના જવાબ આપીશ’

ઉત્તર પ્રદેશ: અયોધ્યા રામ મંદિરના ચઢાવા ચોરીના મામલામાં આરોપોથી ઘેરાયેલા પૂર્વ મહાસચિવ ચંપત રાયે મંગળવારે શ્રીરામચરિતમાનસની ચોપાઈ લખીને પોતાની ચૂપકીદી તોડી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) પર લખ્યું- ‘ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુ નારી, આપદ કાલ પરિખિઅહિં ચારી’. મતલબ- ધીરજ, ધર્મ, મિત્ર અને પત્ની આ ચારેયની વાસ્તવિક પરીક્ષા સંકટના સમયે જ થાય છે. ચંપત રાયે રામ ભક્તોના નામે હાથેથી લખેલો પત્ર પણ જાહેર કર્યો. તેમાં લખ્યું હતું- ‘રામ મંદિરમાં દાનપાત્રની ગણતરી સમયે થયેલી ચોરીને લઈને મારા પર પાયાવિહોણા આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે, મેં મૌન ધારણ કરી લીધું છે.’
धीरज धर्म मित्र अरु नारी,
आपद काल परिखिअहिं चारी। pic.twitter.com/PHtGs95ass
— Champat Rai (@ChampatRaiVHP) July 7, 2026
‘સોમવારે ટ્રસ્ટની બેઠકમાં SITનો પ્રારંભિક અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો, જે હવે સાર્વજનિક થઈ ચૂક્યો છે. જ્યારે કે અહેવાલ અત્યંત ગોપનીય હતો. હું આપ સૌને ખાતરી આપું છું કે SITનો અંતિમ અહેવાલ આવ્યા પછી હું મારા પર લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપો અને દુષ્પ્રચારનો તથ્યપૂર્ણ જવાબ આપીશ. સત્ય સૌની સામે આવી જશે.’ ચંપત રાયે એ પણ લખ્યું કે, ‘મને ઓક્ટોબર 1991માં સંગઠને અયોધ્યા મોકલ્યો હતો. મારું લગભગ 45 વર્ષનું સાર્વજનિક જીવન ખુલ્લી કિતાબ જેવું છે.’ ચંપત રાયે 26 જૂને મહાસચિવ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું, 6 જુલાઈએ ટ્રસ્ટની બેઠકમાં તેને સ્વીકારી લેવામાં આવ્યું છે. ચંપત રાય હાલ અયોધ્યામાં જ છે.
ગોવિંદ દેવ ગિરિએ કહ્યું- ‘ચંપત રાય નિર્દોષ છે’
રામ મંદિર ચઢાવા ચોરી વિવાદ પર મંગળવારે ટ્રસ્ટના કોષાધ્યક્ષ સ્વામી ગોવિંદ દેવ ગિરિ મહારાજે ખૂલીને પોતાની વાત રજૂ કરી. તેમણે કહ્યું, ‘હું જ્યારે એમ કહું છું કે તેઓ (ચંપત રાય) નિર્દોષ છે, તો મારો મતલબ છે કે, આ સમગ્ર કાંડ સાથે તેમનો કોઈ ચારિત્રિક સંબંધ હોઈ શકે નહીં. પરંતુ તેઓ પોતે સાવધાન રહ્યા નહીં.’
‘તેમણે એક ગુનેગારને પોતાનો ડ્રાઇવર રાખ્યો હતો. તેની પાસે ચાવીઓ હતી. બધું તે જ નિયંત્રિત કરતો હતો. તેમના ડ્રાઇવરે જ આ બધું કર્યું. મને આશંકા છે કે ડ્રાઇવર બહારના લોકો સાથે સંકળાયેલો હતો. આ બધું CEO ન હોવાને કારણે થયું. તેથી અમે એક CEO લાવીશું.’ બીજી તરફ, ટ્રસ્ટના નવા મહાસચિવ કૃષ્ણ મોહન દાસે આજે કાર્યભાર સંભાળ્યો.
તે જ સમયે, ફૈઝાબાદ એન્ટી કરપ્શન કોર્ટે પોલીસને ત્રણ આરોપીઓ કરુણેશ પાંડેય, અનુકલ્પ મિશ્ર અને લવકુશના 1 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા છે. પોલીસે 7 દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા હતા. હવે પોલીસ બુધવારે સવારે ત્રણેયને જેલમાંથી પૂછપરછ માટે લઈ આવશે.
વિહિપના ઉપાધ્યક્ષ બનેલા રહેશે ચંપત રાય
શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટમાંથી રાજીનામું આપનાર ચંપત રાય હાલમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (વિહિપ)માં આંતરરાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ પદે યથાવત રહેશે. વિહિપના અધ્યક્ષ આલોક કુમારે દિવ્ય ભાસ્કર સાથે તેની પુષ્ટિ કરી. તેમણે કહ્યું, ‘જ્યાં સુધી આરોપો સાબિત ન થાય, ત્યાં સુધી કાર્યવાહી ન થવી જોઈએ.’
અહીં, ચંપત રાય રામ મંદિર નજીક રામકોટ સ્થિત તીર્થ ક્ષેત્ર પુરમમાં એકાંતવાસ કરી રહ્યા છે. તેઓ અત્યંત કડક સુરક્ષા વચ્ચે રહી રહ્યા છે. વિહિપ અને અન્ય સહયોગી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા લોકોને પણ ચંપત રાયને મળવા માટે પરવાનગી લેવી પડી રહી છે.
બીજી તરફ, રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કહ્યું કે, ‘BJP-RSS એ કરોડો લોકોની ભાવનાઓને ભયંકર ઠેસ પહોંચાડી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમને ચઢાવાની ચોરીની જાણકારી ઘણા સમય પહેલાથી હતી, પરંતુ તેની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી. વાતોને દબાવી દેવામાં આવી.’
ચંપત રાયનો SITને આપેલા જવાબ વાળો લેટર વાયરલ
રામ મંદિર ચઢાવા ચોરીની તપાસ કરી રહેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ને ચંપત રાયે જે જવાબો આપ્યા હતા, તે સામે આવી ગયા છે. આ લેટર પર ચંપત રાયની સહી હોવાનું કહેવાય છે. જોકે આની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.
પોતાના જવાબમાં ચંપત રાયે ટ્રસ્ટના સભ્ય રહેલા અનિલ મિશ્રા પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. આ સાથે જ બેંક સાથે થયેલા MOU (કરાર), દિશા-નિર્દેશો અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર પણ ઘણા પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે.