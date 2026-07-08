અમેરિકાની ફરી ઈરાન પર એરસ્ટ્રાઈક : કેશમ આઈલેન્ડ અને બંદર અબ્બાસને ટાર્ગેટ કર્યા

ઈરાન: અમેરિકાએ યુદ્ધવિરામ વચ્ચે બુધવારે વહેલી સવારે ઈરાનના દક્ષિણ ભાગમાં મોટા પાયે હવાઈ હુમલો કર્યો છે. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) એ જણાવ્યું કે આ કાર્યવાહી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા ત્રણ જહાજો પર થયેલા હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી છે. અમેરિકાએ જહાજો પર થયેલા હુમલાને અસ્વીકાર્ય ગણાવીને ઈરાનને ગંભીર પરિણામો ભોગવવાની ચેતવણી આપી હતી. અમેરિકન સેનાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ (X) પર આ હુમલાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. અમેરિકન સેનાએ દક્ષિણ ઈરાનના કેશમ આઈલેન્ડ, બંદર અબ્બાસ અને સીરિક વિસ્તારમાં ભારે બોમ્બમારો કર્યો છે.
U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026
ઈરાની સરકારી મીડિયા અને પ્રેસ ટીવીના અહેવાલો અનુસાર, દક્ષિણ ઈરાનના કેશમ દ્વીપ અને બંદર અબ્બાસમાં ભયાનક વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા છે. જ્યારે દક્ષિણના પોર્ટ સિટી સીરિકમાં ઓછામાં ઓછા સાત મોટા ધડાકા થયા છે, જેમાંથી છ પ્રોજેક્ટાઈલ સીરિકના તાહેરૂઈ પિયર વિસ્તારમાં આવીને પડ્યા છે.
🚨 JUST NOW: Iran is REELING from US airstrikes, they just keep DECIMATING every single target picked out by CENTCOM
This is DESPITE Iran spending weeks “rebuilding”
No match for 47! He could finish the job at any time 🔥pic.twitter.com/22FAF6jkB4
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 7, 2026
અમેરિકાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ સૈન્ય કાર્યવાહી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા ત્રણ વાણિજ્યિક જહાજો પર ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી છે. સેન્ટકોમે ઈરાનના આ કૃત્યને ગેરવાજબી, ખતરનાક અને યુદ્ધવિરામ (સીઝફાયર)નું ખુલ્લું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. બીજી તરફ, આ હવાઈ હુમલા બાદ ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે. ઈરાને અમેરિકન હુમલાને ઇસ્લામાબાદ સમજૂતીના પ્રસ્તાવોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે અને આ માટે સંપૂર્ણપણે અમેરિકન સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે.
🚨 JUST IN: The Pentagon confirms the US military struck OVER 80 targets in Iran via precision strikes tonight after the regime attacked multiple civilian vessels in the Strait
They’ve released the attached video of the strikes
“U.S. forces struck Iranian air defense systems,… pic.twitter.com/CO9yMhN4bn
— Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026
ઈરાને ચીમકી આપી છે કે તેઓ પોતાના રાષ્ટ્રીય હિતોની રક્ષા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કોઈપણ જરૂરી પગલાં ભરવાથી પાછળ નહીં હટે. આ તણાવ વચ્ચે અમેરિકન નાણા વિભાગે ઈરાની તેલના ઉત્પાદન અને વેચાણ માટે જારી કરાયેલું જનરલ લાયસન્સ પણ રદ કરી દીધું છે, જેનાથી પશ્ચિમ એશિયામાં સ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ છે.