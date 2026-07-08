અમેરિકાની ફરી ઈરાન પર એરસ્ટ્રાઈક : કેશમ આઈલેન્ડ અને બંદર અબ્બાસને ટાર્ગેટ કર્યા

ઈરાન: અમેરિકાએ યુદ્ધવિરામ વચ્ચે બુધવારે વહેલી સવારે ઈરાનના દક્ષિણ ભાગમાં મોટા પાયે હવાઈ હુમલો કર્યો છે. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) એ જણાવ્યું કે આ કાર્યવાહી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા ત્રણ જહાજો પર થયેલા હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી છે. અમેરિકાએ જહાજો પર થયેલા હુમલાને અસ્વીકાર્ય ગણાવીને ઈરાનને ગંભીર પરિણામો ભોગવવાની ચેતવણી આપી હતી. અમેરિકન સેનાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ (X) પર આ હુમલાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. અમેરિકન સેનાએ દક્ષિણ ઈરાનના કેશમ આઈલેન્ડ, બંદર અબ્બાસ અને સીરિક વિસ્તારમાં ભારે બોમ્બમારો કર્યો છે.

ઈરાની સરકારી મીડિયા અને પ્રેસ ટીવીના અહેવાલો અનુસાર, દક્ષિણ ઈરાનના કેશમ દ્વીપ અને બંદર અબ્બાસમાં ભયાનક વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા છે. જ્યારે દક્ષિણના પોર્ટ સિટી સીરિકમાં ઓછામાં ઓછા સાત મોટા ધડાકા થયા છે, જેમાંથી છ પ્રોજેક્ટાઈલ સીરિકના તાહેરૂઈ પિયર વિસ્તારમાં આવીને પડ્યા છે.

અમેરિકાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ સૈન્ય કાર્યવાહી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા ત્રણ વાણિજ્યિક જહાજો પર ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી છે. સેન્ટકોમે ઈરાનના આ કૃત્યને ગેરવાજબી, ખતરનાક અને યુદ્ધવિરામ (સીઝફાયર)નું ખુલ્લું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. બીજી તરફ, આ હવાઈ હુમલા બાદ ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે. ઈરાને અમેરિકન હુમલાને ઇસ્લામાબાદ સમજૂતીના પ્રસ્તાવોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે અને આ માટે સંપૂર્ણપણે અમેરિકન સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે.

ઈરાને ચીમકી આપી છે કે તેઓ પોતાના રાષ્ટ્રીય હિતોની રક્ષા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કોઈપણ જરૂરી પગલાં ભરવાથી પાછળ નહીં હટે.  આ તણાવ વચ્ચે અમેરિકન નાણા વિભાગે ઈરાની તેલના ઉત્પાદન અને વેચાણ માટે જારી કરાયેલું જનરલ લાયસન્સ પણ રદ કરી દીધું છે, જેનાથી પશ્ચિમ એશિયામાં સ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ છે.

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