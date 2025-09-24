રેલવે કર્મચારીઓને દશેરા પહેલાં મળશે 78 દિવસનું બોનસ

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે બુધવારે રેલવે કર્મચારીઓના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને માન્યતા આપતાં 10,91,146 રેલવે કર્મચારીઓને 78 દિવસના ઉત્પાદનક્ષમતા સંબંધિત બોનસ (PLB) રૂપે 1865.68 કરોડ રૂપિયાનું ચુકવણી કરવાનો નિર્ણય મંજૂર કર્યો છે. પાત્ર રેલવે કર્મચારીઓને PLBનું ચુકવણી દર વર્ષે દુર્ગા પૂજા, દશેરાની રજાઓ પહેલાં કરવામાં આવે છે.
આ વર્ષે પણ લગભગ 10.91 લાખ બિન-ગેઝેટેડ રેલવે કર્મચારીઓને 78 દિવસના પગાર જેટલું PLB આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ બોનસ રેલવે કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા અને ભારતીય રેલવેના પ્રદર્શનને સુધારવા માટે પ્રેરણા રૂપ સાબિત થાય છે. દરેક પાત્ર રેલવે કર્મચારી માટે 78 દિવસના પગાર જેટલી PLBની મહત્તમ રકમ 17,951 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે.
ઉપરોક્ત રકમનું ચુકવણી વિવિધ શ્રેણીના રેલવે કર્મચારીઓને કરવામાં આવશે, જેમ કે ટ્રેક મેન્ટેનર, લોકો પાઇલટ, ટ્રેન મેનેજર (ગાર્ડ)। તેમાં સ્ટેશન માસ્ટર, પર્યવેક્ષક, ટેક્નિશિયન, ટેક્નિશિયન સહાયક, પોઇન્ટ્સમેન, મંત્રાલયના કર્મચારી અને અન્ય ગ્રુપ ‘C’ના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે.નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં રેલવેનું પ્રદર્શન અત્યંત ઉત્તમ રહ્યું હતું. રેલવેએ રેકોર્ડ 1614.90 મિલિયન ટન માલ વહન કર્યું અને અંદાજે 7.3 અબજ મુસાફરોને સફર કરાવી હતી.
રેલવે કર્મચારી સંસ્થાઓએ ઉઠાવી માગ
બોનસની જાહેરાત થતાં પહેલાં જ રેલવે કર્મચારી મહાસંઘે સરકારે કેટલીક માગઓ કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે બોનસની રકમમાં વધારો કરવો જોઈએ અને એ સાથે-સાથે 8મા પગાર પંચની સૂચના (નોટિફિકેશન) પણ જાહેર કરવી જોઈએ. મહાસંઘનું કહેવું છે કે અત્યાર સુધી બોનસ 6મા પગાર પંચના ન્યૂનતમ 7000 રૂપિયાના પગારને આધારે આપવામાં આવી રહ્યો હતો, પરંતુ હવે તે 7મા પગાર પંચના આધારે આપવામાં આવવો જોઈએ. તેમાં ન્યૂનતમ પગાર 18,000 રૂપિયા છે.