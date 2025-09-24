‘સીનિયર્સને સન્માન મળતું જોઈને આનંદ થાય’

અભિનેતા મોહનલાલને દાદાસાહેબ ફાળકે એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે, અને બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌતે આ સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.
મલયાલમ અભિનેતા મોહનલાલને તાજેતરમાં 71મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોમાં દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે દેશભરના ઘણા અગ્રણી હસ્તીઓએ તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌતે પણ તેમને અભિનંદન આપ્યા હતા અને તેમને સુપરસ્ટાર કહ્યા હતા.
કંગનાએ શું કહ્યું?
કંગના રનૌતે પીટીઆઈને કહ્યું, “જ્યારે કલાકારોને રાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મળે છે, ત્યારે તે તેમના માટે સારી વાત છે. મોહનલાલ એક સુપરસ્ટાર છે. ભારતમાં તેમનું નામ છે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે તેમના કાર્યને માન્યતા મળતી જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. અમને વરિષ્ઠોને સન્માનિત થતા જોવાનું પણ ગમે છે. આવા કાર્યક્રમો કલાકારો માટે સરકારના સમર્થનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.”
એક સ્વપ્ન સાકાર થવા કરતાં પણ વધુ
મંગળવારે, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 71મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં મોહનલાલને દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા. પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી, મોહનલાલે ANI ને કહ્યું, “જ્યારે મને પહેલીવાર કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આ સમાચાર મળ્યા, ત્યારે હું અભિભૂત થઈ ગયો. મારું માનવું છે કે ભાગ્યએ મને મલયાલમ સિનેમાને આકાર આપનારા બધા લોકો વતી આ પુરસ્કાર સ્વીકારવાની તક આપી. સાચું કહું તો, મેં ક્યારેય આ ક્ષણનું સ્વપ્ન પણ જોયું ન હતું. તેથી, આ ફક્ત એક સ્વપ્ન સાકાર થવાનું નથી; તે તેનાથી ઘણું મોટું છે. તે એક જાદુઈ ક્ષણ છે.” “તે મને જવાબદારીની ઊંડી ભાવનામાં બાંધે છે. હું આ પુરસ્કારને મલયાલમ સિનેમાના દિગ્ગજોના આશીર્વાદ તરીકે સ્વીકારું છું.”
મોહનલાલ વિશે
ચાર દાયકાથી વધુની કારકિર્દીમાં મોહનલાલે વિવિધ શૈલીઓની ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. તેમણે તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું છે. તેમને પદ્મશ્રી અને પદ્મ ભૂષણ સહિત અનેક પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
કંગના રનૌતના કાર્ય વિશે વાત કરીએ તો, તે છેલ્લે આ વર્ષની શરૂઆતમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ “ઇમર્જન્સી” માં જોવા મળી હતી. આ ફિલ્મ ભૂતપૂર્વ ભારતીય વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીના રાજકીય કારકિર્દી પર આધારિત હતી. કંગનાએ ઇન્દિરા ગાંધીની ભૂમિકા ભજવી હતી.