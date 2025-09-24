ભારત અને બાંગ્લાદેશ પાસે આજે ફાઇનલમાં પહોંચવાની તક

ACC એશિયા કપ 2025 ના સુપર 4 તબક્કામાં, ટીમ ઇન્ડિયા અને બાંગ્લાદેશ બંને હાલમાં ફાઇનલની દોડમાં આગળ છે. બંને ટીમો આજે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે એકબીજા સામે ટકરાશે. બંને ટીમો આ મેચ જીતીને ફાઇનલની નજીક જવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારત અને બાંગ્લાદેશ બંનેના ખેલાડીઓ ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, જેના કારણે આ મેચ નજીકની સ્પર્ધા બની રહી છે. બધાની નજર અભિષેક શર્મા પર છે.
બાંગ્લાદેશ અને ટીમ ઇન્ડિયા વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 17 T20 મેચ રમાઈ છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ તેમાંથી 16 જીતી છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશે ફક્ત એક જ મેચ જીતી છે. તેથી, સૂર્યકુમાર યાદવની ટીમ આ મેચમાં આ રેકોર્ડ જાળવી રાખવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
પિચ સ્પિનરો માટે મદદરૂપ થશે
દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં અત્યાર સુધી રમાયેલી મેચોમાં, પિચ સ્પિનરો માટે ખૂબ મદદરૂપ રહી છે. આ જ કારણ છે કે આ મેદાન પર મોટા સ્કોર બનાવવામાં આવ્યા નથી. બંને ટીમોના ઓપનિંગ બેટ્સમેન પાવરપ્લે દરમિયાન ઝડપથી સ્કોર કરીને દબાણ બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.
બધાની નજર અભિષેક શર્મા પર
ભારતીય ટીમના ઓપનર અભિષેક શર્માએ આ ટુર્નામેન્ટની અત્યાર સુધીની ચારેય મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. પરિણામે, બાંગ્લાદેશ સામેની મેચમાં પણ બધાની નજર અભિષેક પર છે. પાવરપ્લેમાં અભિષેક રમતને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખતો હોય તેવું લાગે છે.