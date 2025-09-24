એવોર્ડ જીત્યા બાદ એવું શું કહ્યું મોહનલાલે કે સ્પીચની થવા લાગી ચર્ચા

ગત રોજ મંગળવારે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહ યોજાયો હતો. આ ખાસ પ્રસંગે મોહનલાલને દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી અભિનેતાએ એક હૃદયસ્પર્શી ભાષણ આપ્યું જેને લોકો વારંવાર સાંભળવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.
મલયાલમ સિનેમાના દિગ્ગજ અને ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના સૌથી આદરણીય અભિનેતાઓમાંના એક મોહનલાલને 71મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં ભારતના સર્વોચ્ચ ફિલ્મ સન્માન, દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. મંગળવારે નવી દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવન ખાતે આયોજિત આ સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ તેમને આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માનથી સન્માનિત કર્યા હતા. 65 વર્ષીય મોહનલાલે એવોર્ડ સ્વીકારતી વખતે સ્ટેજ પરથી ભાવનાત્મક અને પ્રેરણાદાયક ભાષણ આપ્યું હતું, જેણે લોકોના દિલ જીતી લીધા છે. હવે, અભિનેતાનું ભાષણ વાયરલ થઈ રહ્યું છે અને વારંવાર વગાડવામાં આવી રહ્યું છે.
મોહનલાલના ભાષણે દિલ જીતી લીધા
તેમણે કહ્યું, “આજે આ મંચ પર ઊભા રહીને હું ગર્ અનુભવું છું અને ખૂબ આભારી છું. ભારતીય સિનેમાના પિતાના નામે ભારત સરકાર દ્વારા સ્થાપિત દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર મેળવવો મારા માટે એક અવિશ્વસનીય સન્માન છે.” મોહનલાલે આ પુરસ્કારને ફક્ત વ્યક્તિગત સિદ્ધિ તરીકે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર મલયાલમ ફિલ્મ ઉદ્યોગ માટે એક સામૂહિક સિદ્ધિ તરીકે વર્ણવ્યો. તેમણે કહ્યું, “હું ગર્વથી કહું છું કે હું મલયાલમ સિનેમાનો સૌથી યુવા પ્રતિનિધિ છું અને આ સન્માન મેળવનાર રાજ્યનો બીજો વ્યક્તિ છું. આ ક્ષણ ફક્ત મારા માટે જ નહીં, પરંતુ મલયાલમ સિનેમાના સમગ્ર સર્જનાત્મક વારસા માટે છે.”
આ સન્માન મલયાલમ સિનેમાને સમર્પિત
મોહનલાલે વધુમાં કહ્યું, “હું આ પુરસ્કારને આપણી સિનેમેટિક પરંપરા, સર્જનાત્મકતા અને સ્થિતિસ્થાપકતા પ્રત્યે સામૂહિક શ્રદ્ધાંજલિ માનું છું. જ્યારે મને આ સમાચાર મળ્યા, ત્યારે હું પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરવાના આનંદથી જ નહીં, પણ આ પરંપરાના અવાજને આગળ ધપાવવાની જવાબદારીથી પણ અભિભૂત થઈ ગયો. આ મારા માટે એક લહાવો છે, એક આશીર્વાદ છે.” તેમણે પોતાના ભાષણનો અંત આ રીતે કર્યો, “સાચું કહું તો, મેં ક્યારેય આ ક્ષણની કલ્પના પણ નહોતી કરી. આ ફક્ત એક સ્વપ્ન સાકાર થયું નથી; તે એક ખૂબ મોટો, ઊંડો અને વધુ પવિત્ર અનુભવ છે. સિનેમા મારા આત્માના ધબકારા છે. જય હિંદ.” મોહનલાલના ભાષણ પછી સમગ્ર સભાગૃહમાંથી ઉભા થઈને તાળીઓ પાડવામાં આવી, જે તેને સમારંભની સૌથી યાદગાર ક્ષણોમાંની એક બનાવી.
મોહનલાલની ફિલ્મ જર્ની
આજ સુધી 300 થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યા પછી, મોહનલાલને ભારતીય સિનેમાના મહાન અભિનેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમની લોકપ્રિય ફિલ્મોમાં દશરથમ, આરામ થંબુરન, સ્પાદિકમ અને ગ્રાન્ડમાસ્ટરનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે તાજેતરમાં બેસિલ જોસેફ અને માલવિકા મોહનન સાથે રોમેન્ટિક ડ્રામા ફિલ્મ હૃદયપૂર્વમમાં અભિનય કર્યો હતો, જેનું IMDb પર 7.1/10 રેટિંગ છે. આ ફિલ્મ 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી JioCinema પર સ્ટ્રીમ થશે.