પંજાબ : કેપ્ટન અમરિંદર સિંહના પત્ની ભાજપમાં જોડાયા

લોકસભા ચૂંટણીના ઉત્સાહ વચ્ચે પંજાબમાં કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કેપ્ટન અમરિંદર સિંહની પત્ની અને સાંસદ પ્રનીત કૌર ભાજપમાં જોડાઈ ગઈ છે. આ પહેલા પટિયાલાના સાંસદ પ્રનીત કૌરે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. ત્યારથી એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે તે ટૂંક સમયમાં ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે.

Patiala MP & former Union Minister Smt. Preneet Kaur joins the BJP at party headquarters in New Delhi. #JoinBJP https://t.co/v8VDhNELiB

— BJP (@BJP4India) March 14, 2024