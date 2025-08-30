મહુઆ મોઈત્રાની શાહ પરની ટિપ્પણીથી રાજકીય વિવાદ

નવી દિલ્હીઃ TMC સાંસદ મહુઆ મોઈત્રાએ ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ વિરુદ્ધ કરેલી ટિપ્પણી બાદ નવો રાજકીય વિવાદ ઊભો થયો છે, જેમાં તેમણે બાંગ્લાદેશથી ઘૂસણખોરી રોકવામાં નિષ્ફળ રહેવાનો આરોપ મૂક્યો છે. સ્થાનિક ભાજપ નેતાઓના જણાવ્યા અનુસાર મોઈત્રાએ આ ટિપ્પણી તેમના મતવિસ્તાર કૃષ્ણાનગરમાં યોજાયેલી એક પાર્ટી કાર્યક્રમને સંબોધતાં કરી હતી. સોશિયલ મિડિયાના એક વિડિયોમાં તેઓને એ રીતે કહેતા સાંભળવામાં આવે છે, “તેઓ વારંવાર ઘૂસણખોરોની વાત કરે છે, પરંતુ દેશની સીમાની સુરક્ષા પાંચ સુરક્ષા દળો કરે છે અને આ સીધી જ ગૃહ મંત્રાલયની જવાબદારી છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે જો અમારી સીમાઓની રક્ષા કરવા માટે કોઈ નથી, જો બીજા દેશના લોકો દરરોજ પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, જો અમારા નાગરિકો ફરિયાદ કરે છે કે ઘૂસણખોરો અમારી માતા-બહેનો પર નજર રાખી રહ્યા છે અને અમારી જમીન કબજે કરી રહ્યા છે.
ભાજપે શુક્રવારે મોઈત્રા પર નિશાન સાધ્યું અને સવાલ ઉઠાવ્યો કે શું આ TMCનું સત્તાવાર વલણ છે? પાર્ટીના કૃષ્ણાનગર ઉત્તર સંગઠન જિલ્લા પ્રવક્તા સંદીપ મજુમદારે કોલકાતાના કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં મોઈત્રા વિરુદ્ધ પ્રાથમિક ફરિયાદ નોંધાવી છે. પાર્ટીના ભૂતપૂર્વ રાજ્ય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય પ્રધાન સુકાંત મજુમદારે કહ્યું હતું કે મહુઆને જોયા પછી તમને ખબર પડી જશે કે અંગ્રેજી આવડવું એ જરૂરિયાત મુજબ સારું શિક્ષિત હોવું નથી.
ભાજપના નેતા રાહુલ સિંહાએ કહ્યું હતું કે આ અપમાનજનક ટિપ્પણી એ વ્યક્તિ અને TMCની માનસિકતાનું પ્રતિબિંબ છે. અમે જાણવા માગીએ છીએ કે શું આ TMCની સત્તાવાર લાઇન છે? જો નહીં, તો તેમને માફી માગવી જોઈએ અને મોઈત્રા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરવી જોઈએ.