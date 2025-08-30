આનંદ રાજ આનંદે ‘મસ્તી’ ના ગીતમાં દર્દ ભરી દીધું!

સંગીતકાર આનંદ રાજ આનંદ બોલિવૂડમાં ગાયક બનવા આવ્યા હતા પણ સંગીતકાર બની ગયા હતા. આનંદનું સંગીત જ નહીં એમણે ગાયેલા ગીતો પણ બહુ લોકપ્રિય રહ્યા છે. એક મુલાકાતમાં કેટલાક લોકપ્રિય ગીતોની રચનાના કિસ્સા આનંદે યાદ કર્યા હતા. જેમાં કોમેડી ફિલ્મ ‘મસ્તી’ (2004) નું એમનું દર્દભર્યું ગીત ‘દિલ દે દિયા હૈ’ બહુ લોકપ્રિય રહ્યું છે એનો કિસ્સો કહ્યો હતો. જ્યારે ફિલ્મ બની રહી હતી ત્યારે નિર્દેશક ઇન્દ્રકુમારે ‘મસ્તી’ ની વાર્તા કહીને એમાં પોતાની ગીતની જરૂરિયાત જણાવી હતી. જેમાં ત્રણ હીરો લગ્ન થયા પછી પણ ફ્લર્ટિંગ કરતાં હોય છે. અંતમાં પકડાઈ જાય છે. હવે એમણે પત્નીઓની માફી માંગવાની હોય છે.
આ કોમેડી ફિલ્મની વાર્તા બહુ ઝડપથી આગળ વધતી હોવાથી અચાનક કોઈ ગીત આવી જાય તો બહુ જોખમી બની શકે એમ હતું. ઇન્દ્રકુમારે કહ્યું કે એ ગીત મારે એવું જોઈએ છે કે હીરો રડતાં હોય અને એનાથી દર્શકો પણ રડે એવું બનવું જોઈએ. આનંદે પૂછ્યું કે સ્પષ્ટ કહો કે તમારે શું જોઈએ છે? માની લો કે આ જગ્યાએ ગીત ના હોત તો અને નિર્દેશક તરીકે તમારે એ સ્થિતિમાં કશું કહેવાનું હોય તો શું કહી શકો? ઇન્દ્રકુમારે કહ્યું કે હીરો પોતાની પત્નીઓને એમ કહે કે દિલ, ઈમાન કે જાન જે જોઈએ તે લઈ લે. મારી પાસે જે લખાવવું હોય એ લખાવી લે પણ હું તને દગો આપીશ નહીં. ભગવાનની કસમ ખાઈને કહું છું કે જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું. અમને માફ કરી દે. એમની વાત સાંભળીને આનંદ રાજ આનંદે ચા મંગાવી.
થોડીવાર વિચાર કર્યા પછી એક પંક્તિ સુઝી એ ગાઈને બતાવી,‘દિલ દે દિયા હૈ જાન તુઝે દેંગે, દગા નહીં કરેંગે સનમ.’ ઇન્દ્રકુમારે સહેજ વિચાર કરીને આગળ શું આવશે એમ પૂછ્યું. આનંદે કહ્યું કે તમે ‘ભગવાન કી કસમ’ કીધું હતું એને આવી રીતે લઈએ,‘હો રબ દી કસમ યારા રબ દી કસમ, દિલ દે દિયા હૈ જાન તુઝે દેંગે, દગા નહીં કરેંગે સનમ.’ એ પછી એક અંતરો લખ્યો:‘રૂખ જિંદગીને મોડ લિયા કૈસા, હમને સોચા નહીં થા કભી એસા.’ આટલું ગીત તૈયાર થયા પછી ઇન્દ્રકુમારે કહ્યું કે મારી બધી જ ફિલ્મોના ગીતો સમીર લખે છે. અને પછી સમીરને બોલાવવામાં આવ્યા. એમણે પણ ઇન્દ્રકુમારનો મર્મ પકડીને એના બાકીના અંતરા લખીને ગીતમાં કમાલ કરી દીધો.
આનંદ રાજ આનંદે આ ગીતને દર્દભર્યા અવાજમાં જાતે ગાઈને વધુ સુંદર બનાવી દીધું હતું. ફિલ્મ ‘મસ્તી’ માં ત્રણેય હીરો-હીરોઈન પર આ ગીત બેકગ્રાઉન્ડમાં રાખવામાં આવ્યું હતું. એક કોમેડી ફિલ્મમાં ‘એક કુંવારા ફિર ગયા મારા’ જેવા બીજા ચાર ગીતોથી આ દર્દભર્યું ગીત અલગ પડતું હતું છતાં પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું.