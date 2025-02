PMએ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં બલિદાન આપનારા ભારતીય સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી

માર્સેલી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન માર્સેલી પહોંચ્યા હતા. પીએમ મોદીએ પોતે ટ્વીટ કરીને આ અંગે માહિતી આપી હતી. માર્સેલી પહોંચ્યા પછી, પી.એમ.એ કહ્યું કે ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં આ શહેરનું ઐતિહાસિક મહત્વ છે. વીર સાવરકરના ભાગી જવાના પ્રયાસને યાદ કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ તે મુશ્કેલ સમયમાં તેમને ટેકો આપનારા ફ્રેન્ચ કાર્યકર્તાઓનો આભાર માન્યો.

Landed in Marseille. In India’s quest for freedom, this city holds special significance. It was here that the great Veer Savarkar attempted a courageous escape. I also want to thank the people of Marseille and the French activists of that time who demanded that he not be handed…

— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2025