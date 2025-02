મહાકુંભમાં આજે પૂનમે પાંચમું અમૃત સ્નાન, લાખો ભક્તોએ લગાવી પવિત્ર ડૂબકી

પ્રયાગરાજ: આજે મહા મહિનાની પૂનમ નિમિતે મહાકુંભમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી છે. સંગમ કિનારાની બંને બાજુ ફક્ત ભક્તો જ દેખાય છે. માઘ પૂર્ણિમાના દિવસે લોકોનો ઉત્સાહ એટલો બધો છે કે 74 લાખ લોકોએ વહેલી સવારે સંગમમાં ડૂબકી લગાવી.

46.25 કરોડથી વધુ ભક્તોએ ડૂબકી લગાવી

આજે મહા મહિનાની પૂનમના દિવસે, નાગા સાધુઓના અખાડાઓએ સૌથી પહેલા સ્નાન કર્યું. ત્યારબાદ અન્ય અખાડાઓએ અને પછી સંતોએ ડૂબકી લગાવી. આ પ્રક્રિયા પછી જ સામાન્ય ભક્તોએ સ્નાન કરવાનું શરૂ કર્યું. આજે સંગમ કિનારે સ્નાન કરી રહેલા શ્રદ્ધાળુઓ પર હેલિકોપ્ટરથી ફૂલોનો વરસાદ કરવામાં આવ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે અત્યાર સુધીમાં 46.25 કરોડથી વધુ ભક્તો મહાકુંભમાં ડૂબકી લગાવી ચૂક્યા છે.

Dip and devout marks To celebrate Maghi Purnima Snan in the sacred waters of Maa Ganga since early morning. #माघ_पूर्णिमा_महाकुंभ pic.twitter.com/BiZqQXRAxW

— Mahakumbh (@MahaKumbh_2025) February 12, 2025