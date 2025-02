‘આગામી AI સમિટ ભારતમાં યોજાશે…’, ફ્રાન્સ સમિટમાં PM મોદીના પ્રસ્તાવને મંજૂરી

પેરિસ: ફ્રાન્સમાં તાજેતરમાં યોજાયેલી સમિટમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતમાં આગામી AIએક્શન સમિટનું આયોજન કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો અને આ સાથે આગામી AI સમિટ ભારતમાં યોજાવા જઈ રહી છે. તેમણે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે સહ-અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલા કાર્યક્રમના સમાપન સમયે પોતાના સંબોધન દરમિયાન આ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો.

ભારતના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY)ના સચિવ એસ. કૃષ્ણને સમિટ પછી મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં આ વાતની પુષ્ટિ કરી. પૂર્ણ સત્રને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે વિશ્વ હવે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ના યુગમાં પ્રવેશી રહ્યું છે અને આ દિશામાં નૈતિક, સમાવિષ્ટ અને લોકો-કેન્દ્રિત AI એપ્લિકેશન્સની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.

#WATCH | Paris, France: Secretary of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), S. Krishnan says, “The next AI summit will be hosted in India later this year”

He further says, “The emphasis has been on innovation-driven AI…India’s policy position on AI has… pic.twitter.com/hSfQXSMZkq

— ANI (@ANI) February 11, 2025