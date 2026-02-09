પીએમ મોદીએ શિવસેના પ્રમુખ એકનાથ શિંદેને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. પીએમ મોદીએ એકનાથ શિંદેની પ્રશંસા કરી અને તેમના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તેઓ રાજ્યના વિકાસને આગળ વધારવા માટે સતત કાર્યરત છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એકનાથ પર શેર કરેલી એક પોસ્ટમાં પ્રધાનમંત્રીએ એકનાથ શિંદેને અભિનંદન આપ્યા અને શિવસેનાના સ્થાપક બાળાસાહેબ ઠાકરે અને દિવંગત નેતા આનંદ દિઘે સાથે શિંદેના જોડાણને યાદ કર્યું.
પીએમ મોદીએ લખ્યું, “એકનાથ શિંદેજીને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ. તેઓ મહારાષ્ટ્રના વિકાસને આગળ વધારવા અને બાળાસાહેબ ઠાકરે અને ધર્મવીર આનંદ દિઘેના સપનાઓને પૂર્ણ કરવા માટે અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે. હું તેમના લાંબા આયુષ્ય અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું.” કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સહિત અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓએ નાયબ મુખ્યમંત્રી શિંદે ને તેમના જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી.
એકનાથ શિંદેનો જન્મ 9 ફેબ્રુઆરી, 1964 ના રોજ મહારાષ્ટ્રના સતારા જિલ્લાના દરે ગામમાં એક મરાઠા પરિવારમાં થયો હતો. બાદમાં, તેમનો પરિવાર મુંબઈની બહાર આવેલા શહેર થાણેમાં રહેવા ગયો, જ્યાં તેઓ મોટા થયા. શિંદેએ થાણેની મંગલા હાઇસ્કૂલ અને જુનિયર કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો, જ્યાં તેમણે 11મા ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યો. તેમના પરિવારને આર્થિક રીતે ટેકો આપવા માટે તેમણે શાળા વહેલા છોડી દીધી હોવાનું કહેવાયુ. રાજકારણમાં પ્રવેશતા પહેલા તેઓ ઓટો-રિક્ષા ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરતા હતા.
બાદમાં તેમણે 2014 માં તેમનો અભ્યાસ ફરી શરૂ કર્યો. 2020 માં તેમણે યશવંતરાવ ચવ્હાણ મહારાષ્ટ્ર ઓપન યુનિવર્સિટીમાંથી બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી મેળવી. શિંદેની રાજકીય સફર 1980 ના દાયકાની શરૂઆતમાં શરૂ થઈ હતી, જ્યારે તેમને થાણેમાં તત્કાલીન શિવસેના પ્રમુખ આનંદ દિઘે દ્વારા રાજકારણમાં પરિચય કરાવવામાં આવ્યો હતો. તેમના શરૂઆતના વર્ષોમાં શિંદેએ વાગલે એસ્ટેટ વિસ્તારમાં અનેક શિવસેના ચળવળોનું નેતૃત્વ કર્યું અને એક અગ્રણી મજૂર નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા અને બાદમાં મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું.