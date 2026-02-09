ભારત-કેનેડાના સંબંધોમાંથી ખાલિસ્તાનનો નીકળશે કાંટો?

નવી દિલ્હીઃ ભારત અને કેનેડાએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને કાયદા અમલ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર સહકાર માટે એક “પરસ્પર કાર્ય યોજનાની” તૈયારી કરવા સંમતિ આપી છે. વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ બંને દેશોએ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત નેટવર્ક જેવી પરસ્પર ચિંતાઓને દૂર કરવા માટે વ્યાવહારિક સહકારની વ્યાપક યોજના પર પણ સહમતી વ્યક્ત કરી છે. આ નિર્ણય શનિવારે ઓટાવામાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજિત ડોભાલ અને તેમની કેનેડિયન સમકક્ષ નતાલી ડ્રોઇન વચ્ચે થયેલી બેઠક દરમિયાન લેવામાં આવ્યો હતો.

NSA અજિત ડોભાલની આ ઓટાવા મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ દ્વિપક્ષી સંબંધોને સુધારવા દિશામાં ગણતરીપૂર્વકનું મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહી છે. તાજેતરનાં વર્ષોમાં બંને દેશો વચ્ચે યોજાયેલી આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા બેઠકોમાંની એક છે.

અપરાધિક નેટવર્ક સામે કાર્યવાહીથી લઈને સાઇબર સુરક્ષા સુધી — શું સહમતી બની?

વિદેશ મંત્રાલયે ડોભાલ-ડ્રોઇન બેઠકની વિગતો શેર કરતા જણાવ્યું કે બંને પક્ષોએ પોતાના દેશો અને નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરવામાં આવેલી પહેલોની પ્રગતિને સ્વીકારી છે. મંત્રાલયે નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે તેમણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને કાયદા અમલ મુદ્દાઓ પર દ્વિપક્ષી સહકારને માર્ગદર્શન આપવા અને સંબંધિત પ્રાથમિકતાઓ પર વ્યાવહારિક સહકાર માટે એક પરસ્પર કાર્ય યોજનાને મંજૂરી આપી છે. તેમાં વધુમાં જણાવાયું કે બેઠક દરમિયાન બંને દેશો સુરક્ષા અને કાયદા અમલ માટે સંપર્ક અધિકારીઓની નિમણૂક કરશે અને સંબંધિત એજન્સીઓ કામકાજી સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે.

આ નિવેદન મુજબ આ “મહત્વપૂર્ણ પગલું” દ્વિપક્ષી સંવાદને વધુ સુવ્યવસ્થિત બનાવશે અને “પરસ્પર ચિંતા”ના મુદ્દાઓ — જેમ કે ગેરકાયદે નશીલા પદાર્થોનો પ્રવાહ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાહિત નેટવર્ક — અંગે સમયસર માહિતી વહેંચવામાં મદદરૂપ થશે. બંને પક્ષોએ સાયબર સુરક્ષા નીતિ અને સંબંધિત મુદ્દાઓ પર માહિતી વહેંચણીને ઔપચારિક બનાવવાનો અને ઘરેલુ કાયદા તથા આંતરરાષ્ટ્રીય બાધ્યતાઓને અનુરૂપ છેતરપિંડી અને ઇમિગ્રેશન અમલ સંબંધિત સહકાર અંગે ચર્ચા ચાલુ રાખવાની પ્રતિબદ્ધતા પણ વ્યક્ત કરી છે.

