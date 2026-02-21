નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઈઝ ઈનાસીયો લુલા દા સિલ્વા વચ્ચે શનિવારે હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.
શુક્રવારે બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિએ રાજઘાટ ખાતે મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી હતી. વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર પણ બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુલાને મળ્યા હતા અને બંને દેશો વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને આગળ વધારવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરી હતી.
વિદેશ મંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિની વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની મુલાકાત દ્વિપક્ષીય સંબંધોને નવી ગતિ આપશે.
બેઠક બાદ, વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કહ્યું, “ભારતની રાજ્ય મુલાકાતે આવેલા બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઈઝ ઈનાસીયો લુલા દા સિલ્વાને મળવાનો મને ગર્વ છે. આપણી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને આગળ વધારવા માટે તેમની ઉષ્માભરી લાગણીઓ અને માર્ગદર્શનની હું ખૂબ પ્રશંસા કરું છું.”
“આજે પછી પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથેની તેમની મુલાકાતો આપણા સંબંધોને નવી ગતિ આપશે તેવો વિશ્વાસ છે,” તેમણે ઉમેર્યું.
અગાઉ, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદી અને બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુલા દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સમગ્ર ક્ષેત્રની સમીક્ષા કરશે.
“વડાપ્રધાન મુલાકાતી મહાનુભાવના સન્માનમાં લંચનું આયોજન કરવાના છે. બંને નેતાઓ બહુપક્ષીય મંચોમાં સહયોગ, સુધારેલા બહુપક્ષીયવાદ, વૈશ્વિક શાસન અને ગ્લોબલ સાઉથને લગતા મુદ્દાઓ સહિત પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરશે,” મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું.
રાષ્ટ્રપતિ લુલા 18 ફેબ્રુઆરીએ બીજી AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ માટે ભારત પહોંચ્યા હતા.
તેમની સાથે લગભગ 14 મંત્રીઓ અને બ્રાઝિલની કંપનીઓના ટોચના CEOsનું એક મોટું પ્રતિનિધિમંડળ છે. તેમની સાથેના મંત્રીઓ તેમના ભારતીય સમકક્ષો સાથે મુલાકાત કરશે.
રાષ્ટ્રપતિ લુલાની આ છઠ્ઠી ભારત મુલાકાત છે.
“તેઓ 2004 માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી માટે અતિથિ વિશેષ તરીકે ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા, અને છેલ્લે સપ્ટેમ્બર 2023 માં G20 સમિટ માટે ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. જોકે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ લુલા બંને વચ્ચે વારંવાર મુલાકાત થઈ છે. યાદ કરી શકાય છે કે વડા પ્રધાન મોદી 7-8 જુલાઈ 2025 દરમિયાન બ્રાઝિલિયાની રાજ્ય મુલાકાતે હતા, જે છેલ્લા 57 વર્ષમાં કોઈ ભારતીય વડા પ્રધાનની પ્રથમ રાજ્ય મુલાકાત હતી. બંને નેતાઓ નવેમ્બર 2025 માં G20 દરમિયાન જોહાનિસબર્ગમાં પણ મળ્યા હતા,” એમઈએએ જણાવ્યું હતું.
ભારત અને બ્રાઝિલ એક ગરમ, ગાઢ અને બહુપક્ષીય વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ધરાવે છે, જે વહેંચાયેલ લોકશાહી મૂલ્યો, ગાઢ લોકો-થી-લોક સંબંધો અને મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં સહયોગના વિસ્તરણમાં મૂળ ધરાવે છે. 2006 થી બે મોટા લોકશાહી દેશો વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર રહ્યા છે.
“બ્રાઝિલ LAC ક્ષેત્રમાં ભારતનું સૌથી મોટું વેપારી ભાગીદાર છે અને વેપાર અને રોકાણ, સંરક્ષણ, ઉર્જા, કૃષિ, આરોગ્ય અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઉર્જા, નવીનીકરણીય ઉર્જા, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો, દુર્લભ પૃથ્વી સામગ્રી, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને નવીનતા જેવા ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય જોડાણ સતત ગાઢ બન્યું છે, જેમાં ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (DPI) અને AI, અવકાશ અને લોકો-થી-લોકોના જોડાણો જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગનો સમાવેશ થાય છે. બંને દેશો યુએન સુધારાઓ, આબોહવા પરિવર્તન અને આતંકવાદ સામે લડવા સહિત વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર સમાન મંતવ્યો શેર કરે છે.”
MEA એ હાઇલાઇટ કર્યું કે રાષ્ટ્રપતિ લુલાની રાજ્ય મુલાકાત બંને પક્ષોને પરસ્પર હિતના મુદ્દાઓ પર દ્વિપક્ષીય વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા અને દ્વિપક્ષીય, પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે ભવિષ્યલક્ષી એજન્ડા બનાવવાની તક પૂરી પાડશે.