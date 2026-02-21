ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના જ ઘરમાં ઘુસી કચડ્યું, સિરીઝ 2-1થી જીતી

ભારતે ત્રીજી T20Iમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 17 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે ટીમ ઇન્ડિયાએ ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી. એડિલેડમાં રમાયેલી ત્રીજી T20Iમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 176 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં ફક્ત 159 રન જ બનાવી શકી.

ત્રીજી T20Iમાં, ભારત પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતર્યું. ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ 82 રનની શક્તિશાળી અડધી સદીની ઇનિંગ રમી. તેણીએ 8 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા. જેમિમાહ રોડ્રિગ્સે પણ 59 રનનું યોગદાન આપીને ટીમ ઇન્ડિયાને 176 ના સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી.

