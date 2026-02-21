ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના જ ઘરમાં ઘુસી કચડ્યું, સિરીઝ 2-1થી જીતી

ભારતે ત્રીજી T20Iમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 17 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે ટીમ ઇન્ડિયાએ ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી. એડિલેડમાં રમાયેલી ત્રીજી T20Iમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 176 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં ફક્ત 159 રન જ બનાવી શકી.
Smiles all-around in Adelaide 🥳#TeamIndia register a commanding win by 1⃣7⃣ runs ✌️
With that, they clinch the #AUSvIND T20I series 2⃣-1⃣ 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/8PDW83zavH pic.twitter.com/CTN9QjU0Vx
— BCCI Women (@BCCIWomen) February 21, 2026
ત્રીજી T20Iમાં, ભારત પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતર્યું. ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ 82 રનની શક્તિશાળી અડધી સદીની ઇનિંગ રમી. તેણીએ 8 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા. જેમિમાહ રોડ્રિગ્સે પણ 59 રનનું યોગદાન આપીને ટીમ ઇન્ડિયાને 176 ના સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી.