ઘુસણખોરોને માત્ર મતદાર યાદીમાંથી જ નહીં, દેશમાંથી પણ કાઢીશું: અમિત શાહ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શનિવારે ભાર મૂક્યો હતો કે જો ભારત નક્સલવાદીઓથી મુક્ત થઈ શકે છે, તો તે ઘુસણખોરોથી પણ મુક્ત થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે આગામી પાંચ વર્ષમાં ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને માત્ર મતદાર યાદીમાંથી જ નહીં પરંતુ દેશમાંથી પણ દૂર કરવામાં આવશે. શાહ આસામ પોલીસની 10મી બટાલિયનના નવા કેમ્પસનો શિલાન્યાસ કર્યા પછી સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. બટાલિયન અંગે તેમણે કહ્યું કે તે ઘુસણખોરો દ્વારા અતિક્રમણથી મુક્ત કરાયેલી જમીન પર બનાવવામાં આવશે.
લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધતા શાહે કહ્યું કે કોંગ્રેસના નેતાએ એક સમયે કહ્યું હતું કે ઘુસણખોરોને બહાર ફેંકી દેવામાં આવશે, પરંતુ કોંગ્રેસ આમ કરી શકતી નથી કારણ કે ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સ તેની વોટ બેંક છે. તેમણે કહ્યું, “ઘુસણખોરોને અતિક્રમણ કરાયેલી જમીનોમાંથી દૂર કરવા પૂરતું નથી; તેમને ભારતની બહાર પણ મોકલવા પડશે.” શાહે કહ્યું કે આગામી પાંચ વર્ષમાં, આસામ પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતનું ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર બનશે. આસામ વિધાનસભાની ૧૨૬ બેઠકો માટે માર્ચ-એપ્રિલમાં ચૂંટણી યોજાવાની શક્યતા છે.