મમતા બેનર્જીએ અમિત શાહ પર વળતો પ્રહાર કર્યો

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મમતા બેનર્જી સરકાર પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે આતંકવાદી નેટવર્ક બંગાળમાંથી કાર્યરત છે. આ નિવેદનનો વિરોધ કરતા પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ પૂછ્યું, તો, શું કેન્દ્ર સરકારે પહેલગામ હુમલો કરાવ્યો?” બંગાળના બાંકુરાના બીરસિંહપુરમાં એક રેલીને સંબોધતા, ટીએમસીના વડાએ અમિત શાહ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો ઉલ્લેખ દુશાસન અને દુર્યોધન તરીકે કર્યો. સીએમ બેનર્જીએ કહ્યું, શકુનીનો શિષ્ય દુશાસન માહિતી એકત્રિત કરવા બંગાળ આવ્યો છે. ચૂંટણી આવતાની સાથે જ દુશાસન અને દુર્યોધન દેખાય છે.
પીએમ મોદી 20 ડિસેમ્બરે બંગાળની મુલાકાતે આવ્યા હતા. અમિત શાહ હાલમાં 2026 બંગાળની ચૂંટણી પહેલા બંગાળની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સરકાર પર નિશાન સાધતા કહ્યું હતું કે બંગાળ આતંકવાદીઓનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. મમતા બેનર્જીએ વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું, “જો જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં કોઈ આતંકવાદી નથી, તો પહેલગામ કેવી રીતે થયું? શું તમે પહેલગામમાં હુમલો કર્યો હતો? દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટ પાછળ કોણ હતું?”
૨૨ એપ્રિલે લશ્કર-એ-તૈયબાના આતંકવાદીઓએ પહેલગામમાં પ્રવાસીઓ પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ૨૬ પ્રવાસીઓ માર્યા ગયા હતા. નવેમ્બરમાં, દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે એક કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં ૧૫ લોકો માર્યા ગયા હતા. SIR અંગે, CM મમતા બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેનો ઉપયોગ રાજ્યભરના લોકોને હેરાન કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે SIR હેઠળ ૧.૫ કરોડ નામો દૂર કરવાની યોજના છે.
તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે રાજવંશી, મટુઆ અને આદિવાસી સમુદાયો જેવા હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા સમુદાયોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે SIR ને બંગાળીઓને મતાધિકારથી વંચિત રાખવાનો ઇરાદાપૂર્વકનો પ્રયાસ ગણાવ્યો હતો. તેમણે ગર્જના કરી હતી કે SIR AI નો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે. આ એક મોટું કૌભાંડ હતું. ફક્ત અમિત શાહ અને તમારો પુત્ર જ બચી શકશે.