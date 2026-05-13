રોયલ ફ્લેવર્સ ઓફ બંગાળ સાથે મુર્શિદાબાદ મેંગો ફેસ્ટિવલ 2026નું આયોજન

મુર્શિદાબાદ: આ ઉનાળામાં મુર્શિદાબાદની ઐતિહાસિક કેરી પરંપરા ફરી જીવંત બની રહી છે, કારણ કે મુર્શિદાબાદ હેરિટેજ ડેવલપમેન્ટ સોસાયટી (MHDS) અને હાઉસ ઓફ શેહેરવાલી દ્વારા “મુર્શિદાબાદ મેંગો ફેસ્ટિવલ 2026”નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહિના ભર ચાલનારો વિશેષ ઉત્સવ જિલ્લાના પ્રખ્યાત નવાબી કેરીઓ, ખાવાની વિરાસત અને બગીચા સંસ્કૃતિને સમર્પિત છે. અઝીમગંજના ઐતિહાસિક શહેરમાં યોજાનારો આ ઉત્સવ પ્રવાસીઓ, ખાદ્યપ્રેમીઓ અને સ્વાદરસિયાઓને ભારતની અત્યંત દુર્લભ પરંપરાગત કેરીની જાતોનો અનુભવ કરાવશે, જેમાંથી ઘણી જાતો માત્ર મુર્શિદાબાદની સદીઓ જૂના બગીચાઓમાં જ જોવા મળે છે.
એક સમયના બંગાળના નવાબોની રાજધાની રહેલું મુર્શિદાબાદ 150થી વધુ કેરીની જાતોનું ઘર છે, જેમાં દરેક જાત રાજાશાહી, વેપાર અને પરંપરાની વાર્તાઓ સમાવે છે. વેપારી રીતે પરિવહન થતી કેરીઓથી વિપરીત આ કેરીઓનો સાચો સ્વાદ બગીચામાંથી તાજી તોડીને જ માણી શકાય છે. સ્થાનિકો કહે છે કે કેરીનો અસલી સ્વાદ તો બગીચામાં જ મળે છે.
આ ઉત્સવ દરમિયાન મહેમાનો હરિયાળા કેરીના બગીચાઓમાં ફરી શકશે, ઝાડ પરથી જાતે કેરી તોડી શકશે અને તાજી કાપેલી કેરીનો સુગંધ અને સ્વાદ માણી શકશે. આ ઉત્સવમાં અનેક અનોખી પરંપરાગત કેરીની જાતો રજૂ કરવામાં આવશે, જેમ કે:
* કોહિતૂર — નવાબોની સૌથી દુર્લભ અને કીમતી કેરી, કેસર જેવી સુગંધ માટે પ્રસિદ્ધ
* બિમલી — નાની કદની પરંતુ ખૂબ જ મીઠી અને પાતળી છાલવાળી
* રાણી — સ્થાનિક કેરીઓની “રાણી”, ફૂલ જેવી સુગંધ અને રસદાર સ્વાદ ધરાવતી
* ભવાની — રેસા વગરનો ગાઢ પલ્પ અને લાંબો સમય રહેતો સ્વાદ
* કાલા પહાડ — પ્રસિદ્ધ જનરલના નામ પરથી ઓળખાતી, ગાઢા રંગ અને મધુર સ્વાદવાળી
* સરાંધ્રા — વહેલી પાકતી, ખાટ્ટી-મીઠી અને તાજગીભરી જાત
અને અન્ય ઘણી વિશેષ જાતો…
હાઉસ ઓફ શેહેરવાલીના સ્થાપક અને મુર્શિદાબાદ હેરિટેજ ડેવલપમેન્ટ સોસાયટીના પ્રદીપ ચોપરાએ જણાવ્યું હતું કે મુર્શિદાબાદની કેરીઓ માત્ર ફળ નથી, પરંતુ જીવંત ઇતિહાસ છે. આમાંથી ઘણી જાતો વેપારી પરિવહનમાં પોતાનો અસલી સ્વાદ ગુમાવી દે છે. આ ઉત્સવ દ્વારા અમે લોકોને આ કેરીઓનો અનુભવ તેમના મૂળ સ્થાન — મુર્શિદાબાદના બગીચાઓમાં — કરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ.
મુલાકાતીઓ પરંપરાગત શેહેરવાલી રેસિપી પરથી તૈયાર થતી અનેક કેરી વાનગીઓનો પણ આસ્વાદ માણી શકશે, જેમાં આમ પન્ના, કાચી કેરીની ખીર, કેરીની ચટણી, મેંગો સંદેશ, અથાણાં, શરબત અને ઋતુપ્રેરિત ફાર્મ-ટુ-ટેબલ ભોજનનો સમાવેશ થાય છે. મુર્શિદાબાદ મેંગો ફેસ્ટિવલ 2026નું આયોજન એક જૂનથી 30 જૂન, 2026 દરમિયાન હાઉસ ઓફ શેહેરવાલી ખાતે કરવામાં આવશે. દેશભરના પ્રવાસીઓને મુર્શિદાબાદની દુર્લભ રાજસી કેરીઓનો આસ્વાદ માટે તેમના મૂળ બગીચા વાતાવરણમાં અનુભવ કરવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. મર્યાદિત ઉત્સવી પેકેજ ઉપલબ્ધ હોવાથી મહેમાનોને વહેલી તકે બુકિંગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.