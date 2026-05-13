ધોરણ 10-12ની પૂરક પરીક્ષાનું ટાઈમટેબલ જાહેર

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પૂરક પરીક્ષાનું ટાઈમટેબલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષા 11 જૂન 2026થી 20 જૂન 2026 દરમિયાન યોજાશે. જો તમે કે તમારા કોઈ પરિચિત વિદ્યાર્થી બોર્ડની મુખ્ય પરીક્ષામાં એક કે બે વિષયમાં પાસ નથી થઈ શક્યા, તો ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. આ પૂરક પરીક્ષા આપીને તમે પોતાનું વર્ષ બચાવી શકશો. આ પરીક્ષામાં ધોરણ 10 ઉપરાંત ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહ, સંસ્કૃત પ્રથમા અને સંસ્કૃત મધ્યમાના વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે. વિગતવાર કાર્યક્રમ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org પર ઉપલબ્ધ છે.
ધોરણ 12 સંસ્કૃત મધ્યમાની પૂરક પરીક્ષાનું ટાઈમટેબલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષાઓ બપોરના 3:00 વાગ્યાથી સાંજના 6:15 સુધી લેવામાં આવશે.ટાઈમટેબલ મુજબ:11 જૂન 2026: પ્રશ્નપત્ર-1 અનિવાર્ય વ્યાકરણ12 જૂન 2026: પ્રશ્નપત્ર-2 અનિવાર્ય કાવ્ય13 જૂન 2026: સમાજશાસ્ત્ર15 જૂન 2026: અંગ્રેજી (નિમ્નસ્તર)16 જૂન 2026: મુખ્યવિષય-1 (સાહિત્ય, વ્યાકરણ, વેદ, આયુર્વેદ, દર્શનશાસ્ત્ર કે જ્યોતિષશાસ્ત્ર)17 જૂન 2026: મુખ્યવિષય-2 (સાહિત્ય, વ્યાકરણ, વેદ, આયુર્વેદ, દર્શનશાસ્ત્ર કે જ્યોતિષશાસ્ત્ર)18 જૂન 2026: પૌરોહિત્યમ થીયરી અને પ્રાયોગિક અથવા કમ્પ્યુટર (બપોરે 3:00 થી 5:15 સુધી)