CBSE બોર્ડની 10મી અને 12મી પરીક્ષાનું ફાઈનલ તારીખપત્રક જાહેર

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ 2026ની ધોરણ 10મી અને 12મી બોર્ડની પરીક્ષાઓની અંતિમ તારીખપત્રક જાહેર કરી છે. પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત છે. બોર્ડ દ્વારા અગાઉ જાહેર કરાયેલ પરીક્ષાના સમયપત્રક અનુસાર, બંને વર્ગોની પરીક્ષાઓ 17 ફેબ્રુઆરી, 2026થી શરૂ થશે.
CBSE બોર્ડની પરીક્ષા આપનારા વિદ્યાર્થીઓ સત્તાવાર વેબસાઇટ cbse.gov.in પર જઈને તારીખપત્રક ચકાસી શકે છે. CBSE ની 10મી અને 12મી પરીક્ષાઓ 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી શરૂ થશે. ધોરણ 10મી પરીક્ષાઓ 10 માર્ચ, 2026 થી શરૂ થશે અને ધોરણ 12મી પરીક્ષાઓ 9 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ સમાપ્ત થશે. ધોરણ 10મી અને 12મી પરીક્ષાઓ સવારે 10:30 વાગ્યે શરૂ થશે અને બપોરે 1:30 વાગ્યે સમાપ્ત થશે.
CBSE 10th 12th Exam Schedule—◾
✍️
(17 Feb to 9 Apr) pic.twitter.com/I5VXpChkwL
— प्रवीण कुमार (@itspravin99) October 30, 2025
ધોરણ 10મી તારીખમાં ફેરફાર
CBSE એ ધોરણ 10મી પરીક્ષાની તારીખોમાં સુધારો કર્યો છે. ઘણા વિષયોની પરીક્ષાની તારીખો ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે. ગૃહ વિજ્ઞાનનું પેપર 26 ફેબ્રુઆરીથી 18 ફેબ્રુઆરી સુધી ખસેડવામાં આવ્યું છે. ભાષાની પરીક્ષાઓ હવે 23 ફેબ્રુઆરીએ લેવામાં આવશે. ફ્રેન્ચ ભાષાની પરીક્ષા 10 માર્ચે લેવામાં આવશે.
ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો
CBSE 2026 થી બોર્ડ પરીક્ષાઓમાં એક મોટો ફેરફાર લાગુ કરી રહ્યું છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (NEP) 2020 ની ભલામણોના આધારે, 2026 માં ધોરણ 10 માટે બે બોર્ડ પરીક્ષાઓ યોજાશે. આનાથી વિદ્યાર્થીઓને તેમના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરવાની અને પરીક્ષાનો તણાવ ઓછો કરવાની બીજી તક મળશે.