જસ્ટિસ સૂર્યકાંત આગામી મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત

જસ્ટિસ સૂર્યકાંત 24 નવેમ્બર, 2025 થી દેશના મુખ્ય ન્યાયાધીશ રહેશે. તેઓ દેશના 53મા CJI હશે. વર્તમાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ બીઆર ગવઈએ કેન્દ્ર સરકારને તેમની નિમણૂકની ભલામણ કરી હતી. ત્યારબાદ, રાષ્ટ્રપતિએ તેમના નામાંકનને મંજૂરી આપી છે. કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય અને સંસદીય બાબતોના રાજ્યમંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે આ અંગે એક સંદેશ પોસ્ટ કર્યો.
પોતાની પોસ્ટમાં, અર્જુન રામ મેઘવાલે લખ્યું, “ભારતના બંધારણ દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતને 24 નવેમ્બર, 2025 થી દેશના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. હું તેમને મારા હૃદયપૂર્વક અભિનંદન અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું.”
વર્તમાન સુપ્રીમ કોર્ટના CJI બીઆર ગવઈનો કાર્યકાળ 23 નવેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. ગવઈએ આગામી CJI તરીકે ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની ભલામણ કરી હતી, જેને મંજૂરી મળી ગઈ છે, અને હવે તેઓ 24 નવેમ્બરના રોજ ભારતના 53મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે. તેઓ 9 ફેબ્રુઆરી, 2027 સુધી આ પદ સંભાળી શકશે.
જસ્ટિસ સૂર્યકાંતનો જન્મ 10 ફેબ્રુઆરી, 1962ના રોજ હરિયાણાના હિસાર જિલ્લામાં થયો હતો. તેમણે હિસારની સરકારી અનુસ્નાતક કોલેજમાંથી સ્નાતક થયા હતા અને 1984માં રોહતકની મહર્ષિ દયાનંદ યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ડિગ્રી મેળવી હતી. એક તેજસ્વી શિક્ષણવિદ, ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત કાયદામાં કારકિર્દી બનાવવામાં રસ ધરાવતા હતા.