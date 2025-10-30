ટ્રમ્પના નવા નિયમથી હજારો ભારતીયોની નોકરીઓ પર અસર પડશે

ફરી એકવાર, અમેરિકામાં રહેતા અને કામ કરતા ભારતીય વ્યાવસાયિકો માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. H-1B વિઝા કટોકટી બાદ, અમેરિકામાં કામ કરતા ભારતીય કર્મચારીઓ માટે નવી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે એક નવો નિયમ લાગુ કર્યો છે જે હજારો ભારતીયોની નોકરીઓ જોખમમાં મૂકી શકે છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી દ્વારા જારી કરાયેલ આ નિયમ આજથી, 30 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ અમલમાં આવશે.
આ નવો નિયમ શું છે?
યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS) દ્વારા કરવામાં આવેલી જાહેરાત મુજબ, EAD (રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજ) નું સ્વચાલિત વિસ્તરણ હવે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ વિદેશી નાગરિકનું EAD સમયસર રિન્યુ કરવામાં નહીં આવે, તો તેઓ હવે યુએસમાં કામ કરવાનું ચાલુ રાખી શકશે નહીં. અત્યાર સુધી, વિદેશી કામદારો 540 દિવસ સુધી કામ કરી શકતા હતા જ્યારે તેમની EAD રિન્યુઅલ અરજી પેન્ડિંગ હતી, પરંતુ હવે આ વિશેષાધિકાર દૂર કરવામાં આવ્યો છે.
નવા નિયમ મુજબ, જો કોઈ વ્યક્તિની નવીકરણ અરજી સમયસર મંજૂર ન થાય, તો તેમણે તાત્કાલિક કામ બંધ કરવું પડશે. આ નવા નિયમ હેઠળ, વિદેશીઓએ હવે વારંવાર ચકાસણી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે. પહેલાં, એક જ અરજી દ્વારા લાંબા ગાળાની પરમિટ આપવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે તેમણે દરેક વખતે નવીકરણ પ્રક્રિયા અગાઉથી પૂર્ણ કરવી પડશે.
DHS એ જણાવ્યું હતું કે વિદેશી નાગરિકોએ તેમના EAD સમાપ્ત થાય તે પહેલાં ઓછામાં ઓછા 180 દિવસ પહેલાં અરજી કરવી જોઈએ, જેથી વિલંબથી તેમના રોજગાર પર અસર ન પડે.