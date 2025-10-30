મુકેશ અંબાણીની Jio વપરાશકર્તાઓને ભેટ

રિલાયન્સ અને Google એ AI સંબંધિત એક મોટી ભાગીદારી કરી છે. સાથે મળીને, બંને કંપનીઓ ભારતમાં કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાને ઝડપથી આગળ વધારશે. આ ભાગીદારીના પરિણામે, Jio એ તેના વપરાશકર્તાઓને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપી છે. Jio વપરાશકર્તાઓને 18 મહિના માટે Google AI Pro નું મફત સબ્સ્ક્રિપ્શન મળશે. આ સબ્સ્ક્રિપ્શનની કિંમત આશરે ₹35,100 છે. કંપની વપરાશકર્તાઓને Google Gemini 2.5 Pro, નવીનતમ Nano Banana અને Veo 3.1 મોડેલ્સની ઍક્સેસ પણ પ્રદાન કરશે. અભ્યાસ અને સંશોધન માટે Notebook LM ની વિસ્તૃત ઍક્સેસ અને 2TB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ જેવી પ્રીમિયમ સેવાઓ પણ સબ્સ્ક્રિપ્શન સાથે ઓફર કરવામાં આવી રહી છે.
કયા વપરાશકર્તાઓ આ ઓફર માટે પાત્ર હશે?
આ Jio ઓફર શરૂઆતમાં 18 થી 25 વર્ષની વયના વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. તે પછી, કંપની આ ઓફરને બધા વપરાશકર્તાઓ માટે વિસ્તૃત કરશે. રિલાયન્સ Jio જણાવે છે કે આ મફત ઓફરનો લાભ લેવા માટે, વપરાશકર્તાઓએ મફત અમર્યાદિત પ્લાન સક્રિય કરવો આવશ્યક છે. આ ઓફર રિલાયન્સની AI કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ લિમિટેડ અને ગુગલ વચ્ચે ભાગીદારીમાં રજૂ કરવામાં આવી છે.
રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે આ ભાગીદારીનો હેતુ 1.45 અબજ ભારતીયો માટે AI સેવાઓ સુલભ બનાવવાનો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુગલ જેવી કંપનીઓ સાથે રિલાયન્સનું ધ્યાન ભારતને AI દ્વારા સશક્ત બનાવવા પર છે, ફક્ત તેને સક્ષમ બનાવવા પર નહીં. ગુગલના CEO સુંદર પિચાઈએ જણાવ્યું હતું કે ભારતના ડિજિટલ ભવિષ્યને સાકાર કરવામાં રિલાયન્સ ગુગલનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર છે. આ ભાગીદારી હેઠળ, કંપની ભારતીય વપરાશકર્તાઓ, વ્યવસાયો અને વિકાસકર્તાઓ માટે AI સાધનો સરળતાથી સુલભ બનાવશે.