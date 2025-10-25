મુકેશ અંબાણીએ ફેસબુક સાથે કર્યો કરાર

પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) એ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ક્ષેત્રમાં એક મોટું પગલું ભર્યું છે. કંપનીએ મેટા પ્લેટફોર્મ્સ ઇન્ક.ની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, ફેસબુક ઓવરસીઝ ઇન્ક. સાથે સંયુક્ત સાહસની જાહેરાત કરી છે. આ નવા સાહસનું નામ રિલાયન્સ એન્ટરપ્રાઇઝ ઇન્ટેલિજન્સ લિમિટેડ (REIL) રાખવામાં આવશે, જેમાં રિલાયન્સ 70 ટકા હિસ્સો અને ફેસબુક 30 ટકા હિસ્સો ધરાવશે. શનિવારે સ્ટોક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં, RIL એ જણાવ્યું હતું કે 24 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ભારતમાં સમાવિષ્ટ તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ લિમિટેડ દ્વારા REIL ની રચના કરવામાં આવી હતી. આ કંપનીનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય એન્ટરપ્રાઇઝ AI સેવાઓ વિકસાવવા, માર્કેટ કરવા અને વિતરણ કરવાનો રહેશે.
કરોડોનું રોકાણ
સંયુક્ત સાહસ કરાર હેઠળ, રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ અને ફેસબુક ઓવરસીઝ સંયુક્ત રીતે ₹855 કરોડની કુલ પ્રારંભિક મૂડીનું રોકાણ કરશે. રિલાયન્સ મોટાભાગના રોકાણનો ભોગ બનશે, જ્યારે ફેસબુક બાકીના 30 ટકા રોકાણ કરશે. કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે REIL ની રચના માટે કોઈ સરકાર કે નિયમનકારી મંજૂરીઓની જરૂર નહોતી, જેનાથી પ્રક્રિયા ઝડપી બની.
એન્ટરપ્રાઇઝ AI પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
REIL મોટા વ્યવસાયો માટે કસ્ટમાઇઝ્ડ AI સોલ્યુશન્સ વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આમાં ડેટા એનાલિટિક્સ, ઓટોમેશન, પ્રિડિક્ટિવ મોડેલિંગ અને સ્માર્ટ ડિસિઝન સપોર્ટ સિસ્ટમ્સનો સમાવેશ થશે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ ભાગીદારી ભારતીય ઉદ્યોગોને વિશ્વ કક્ષાની AI ટેકનોલોજી પૂરી પાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.
રિલાયન્સના ડિજિટલ વિસ્તરણ
આ પગલું રિલાયન્સની ડિજિટલ અને ટેકનોલોજી વિસ્તરણ વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે. અગાઉ Jio દ્વારા ટેલિકોમમાં ક્રાંતિ લાવનાર કંપની હવે AI અને ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગમાં નેતૃત્વ કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. મેટા સાથેના આ જોડાણથી રિલાયન્સને વૈશ્વિક AI ઇકોસિસ્ટમમાં મજબૂત પગપેસારો મળશે. 2020 માં, ફેસબુકે Jio પ્લેટફોર્મ્સમાં $5.7 બિલિયન (આશરે રૂ. 43,574 કરોડ)નું રોકાણ કર્યું, જે તેનો સૌથી મોટો લઘુમતી શેરધારક બન્યો. જૂન 2020 માં ભારતના સ્પર્ધા પંચ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા આ રોકાણથી ફેસબુકને Jio પ્લેટફોર્મ્સમાં 9.99% હિસ્સો મળ્યો, જે લગભગ 500 મિલિયન ગ્રાહકો સાથે RIL ના ટેલિકોમ વ્યવસાયનો આધાર બનાવે છે.