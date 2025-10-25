વિરાટ કોહલી વનડેમાં વિશ્વનો બીજો સૌથી સફળ બેટ્સમેન બન્યો

ભારતીય ટીમનો સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી શનિવારે વનડેમાં વિશ્વનો બીજો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. તેણે શ્રીલંકાના દિગ્ગજ ક્રિકેટર કુમાર સંગાકારાના રેકોર્ડને તોડ્યો. સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી વનડે દરમિયાન કોહલીએ અડધી સદી ફટકારી, વનડે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા વચ્ચે બીજી વિકેટ માટે સદીની ભાગીદારીએ ભારતને ત્રીજી વનડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને નવ વિકેટથી હરાવવામાં મદદ કરી.
75th ODI FIFTY🙌
2500 runs against Australia ✅
He becomes the third Indian batter to achieve this feat! @imVkohli is looking in terrific touch in Sydney! 🔥#TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/Hq3H6m7v8b
ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. આ મેચ પહેલા, તેને સંગાકારાના 14,234 રનના રેકોર્ડને તોડવા માટે ફક્ત 54 રનની જરૂર હતી. કોહલીએ 81 બોલમાં 74 રન બનાવીને તેનો રેકોર્ડ તોડ્યો. કોહલીએ તેની ઇનિંગ્સમાં સાત ચોગ્ગા ફટકાર્યા. કોહલીએ આ રેકોર્ડ સંગાકારા કરતાં ઘણી ઓછી ઇનિંગ્સમાં હાંસલ કર્યો, જે આ ફોર્મેટમાં તેની સાતત્ય અને પ્રભુત્વ દર્શાવે છે. સંગાકારાએ ૧૪,૨૩૪ રન બનાવવા માટે ૪૦૪ વનડે મેચ રમી હતી, જ્યારે કોહલીએ આ સિદ્ધિ માત્ર ૩૦૫ મેચમાં હાંસલ કરી હતી.
વનડેમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ મહાન સચિન તેંડુલકરના નામે છે. તેંડુલકરે ૪૬૩ મેચમાં ૪૪.૮૩ ની સરેરાશથી ૧૮,૪૨૬ રન બનાવ્યા છે. તેમની પાસે ૪૯ વનડે સદી છે. વિરાટ કોહલીએ ૩૦૫ મેચમાં ૫૭.૬૯ ની સરેરાશથી ૧૪,૨૫૦ રન બનાવ્યા છે, જેમાં ૫૧ સદી છે. કુમાર સંગાકારાએ ૪૦૪ મેચમાં ૨૫ સદી અને ૧૪,૨૩૪ રન બનાવ્યા છે. ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગ આ યાદીમાં ચોથા ક્રમે છે, જેમણે ૩૭૫ મેચમાં ૧૩,૭૦૪ રન બનાવ્યા છે. પોન્ટિંગ પાસે ૩૦ સદી છે.
વનડેમાં સૌથી વધુ રન
18426 – સચિન તેંડુલકર
14255 – વિરાટ કોહલી
14234 – કુમાર સંગાકારા
13704 – રિકી પોન્ટિંગ
13430 – સનથ જયસૂર્યા
12650 – મહેલા જયવર્દને