રોહિત શર્મા અને કોહલીને લઈને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરનો ચોંકાવનારો દાવો

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હાલમાં ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં સક્રિય છે. બંને દિગ્ગજોએ 2024 T20 વર્લ્ડ કપ પછી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લીધી હતી. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર રોબિન ઉથપ્પાએ વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. જ્યારે આ દિગ્ગજ જોડીએ મે મહિનામાં અચાનક ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, ત્યારે આ નિર્ણયથી સમગ્ર ક્રિકેટ જગત ચોંકી ગયું. હાલમાં, ‘રો-કો’ ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં ભારત માટે રમી રહ્યું છે.

શું રો-કોને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની ફરજ પડી હતી?

તેમની યુટ્યુબ ચેનલ પર પ્રકાશિત એક વિડિઓમાં, રોબિન ઉથપ્પાએ દાવો કર્યો હતો કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ બિલકુલ સ્વાભાવિક નથી લાગતી. તેમણે કહ્યું કે આ અચાનક નિર્ણય પાછળના વાસ્તવિક કારણની ચર્ચા કરવાનું બંને ખેલાડીઓ પર નિર્ભર છે, પરંતુ તેમને લાગે છે કે આ નિર્ણય બળજબરીથી લાગે છે.

ઉથપ્પાએ કહ્યું, મને ખબર નથી કે તે બળજબરીથી શરણાગતિ હતી કે નહીં, પરંતુ તે સ્વાભાવિક રીતે વિદાય જેવું બિલકુલ લાગતું નથી. તે બંને પોતાના સમયમાં સત્ય જાહેર કરશે. પરંતુ મને નથી લાગતું કે તે સ્વાભાવિક નિર્ણય હતો.
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનું ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી અચાનક નિવૃત્તિ ખૂબ જ આઘાતજનક હતું. ગયા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયામાં બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીમાં ખરાબ પ્રદર્શન બાદ, બંનેએ લાંબા વિરામ પછી રણજી ટ્રોફીમાં પાછા ફર્યા હતા જેથી તેઓ પોતાની ટેસ્ટ કારકિર્દી આગળ વધારી શકે. જોકે, આ હોવા છતાં, બંનેએ મે મહિનામાં રહસ્યમય રીતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા શુભમન ગિલને નવા ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

ઉથપ્પાએ વધુમાં કહ્યું, “જ્યારે રોહિત ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન રન બનાવી રહ્યો ન હતો, ત્યારે મેં વિચાર્યું કે તેણે છ મહિનાનો વિરામ લેવો જોઈએ અને તેની ફિટનેસ પર કામ કરવું જોઈએ. મને વિશ્વાસ હતો કે રોહિત ટૂંક સમયમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં મજબૂત વાપસી કરશે. પરંતુ એવું થયું નહીં.”

