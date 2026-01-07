વિરાટ કોહલીને સેલ્ફી લેવા માટે ભીડે ઘેરી લીધો, જુઓ VIDEO

ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 11 જાન્યુઆરીએ વડોદરામાં રમાશે. વિરાટ કોહલી આ મેચ માટે વડોદરા પહોંચ્યા છે, જ્યાં ચાહકો દ્વારા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેમને જોવા માટે એરપોર્ટ પર મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી, અને ચાહકોએ “કોહલી! કોહલી!” ના નારા લગાવીને તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું.

વિરાટ કોહલી કાળા ટી-શર્ટ અને કાળા ચશ્મા પહેરેલા જોવા મળ્યા હતા. એરપોર્ટ પર સુરક્ષા કર્મચારીઓએ વિરાટ કોહલીને ઘેરી લીધો હતો અને ભીડમાંથી તેમને તેમની કાર સુધી લઈ ગયા હતા. લોકો તેમની એક ઝલક જોવા માટે “કોહલી, કોહલી!” ના નારા લગાવતા જોવા મળ્યા હતા. ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી કોહલી પહેલા જ વડોદરા પહોંચી ગયા હતા, અને અન્ય ખેલાડીઓ ટૂંક સમયમાં આવવાની અપેક્ષા છે.

ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેનને તાજેતરમાં દિલ્હી તરફથી રમતા જોવા મળ્યો હતો. વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26 ટુર્નામેન્ટમાં તેણે દિલ્હી માટે બે મેચમાં 208 રન બનાવ્યા હતા. તેણે આંધ્ર સામે 131 અને ગુજરાત સામે 77 રન બનાવ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન, વિરાટે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં 16,000 રન પણ પૂરા કર્યા. તેણે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 16,000 રન પૂરા કરનાર ખેલાડી તરીકે સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો.

