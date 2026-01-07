શું આ વખતે કેન્દ્રીય બજેટ રવિવારે રજૂ થશે?

2026-27 કેન્દ્રીય બજેટની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર આગામી કેન્દ્રીય બજેટ માટે પોતાની અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. હંમેશની જેમ તે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ રજૂ થવાની ધારણા છે, પરંતુ આ વર્ષે ૧ ફેબ્રુઆરી રવિવારે આવે છે અને રવિદાસ જયંતિ સાથે પણ આવે છે. તેથી એવી અટકળો છે કે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવાની તારીખ બદલાઈ શકે છે. આ વર્ષે બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ સાથે શરૂ થઈ શકે છે. જોકે, સંસદીય બાબતોની કેબિનેટ સમિતિની બેઠક આજે બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ યોજાઈ રહી છે. બજેટ રજૂ કરવાની તારીખ પણ જાહેર થઈ શકે છે.
આજની બેઠકમાં શું થશે?
બજેટ સત્રની તારીખો અને બજેટ રજૂ કરવાના દિવસ અંગેનો અંતિમ નિર્ણય સંસદીય બાબતોની કેબિનેટ સમિતિ (CCPA) ની બેઠકમાં લેવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ શકે છે. આર્થિક સર્વેક્ષણ 29 જાન્યુઆરીએ રજૂ થવાની સંભાવના છે. સરકાર સંસદને રજા પર રાખશે કે 2 ફેબ્રુઆરી (સોમવાર) સુધી મુલતવી રાખશે તેની સત્તાવાર જાહેરાત આજે સાંજ સુધીમાં થવાની અપેક્ષા છે.
શું આ વખતે કોઈ રેકોર્ડ બનશે?
2026 માં, 1 ફેબ્રુઆરી રવિવાર છે. સરકારી સૂત્રો અને તાજેતરના મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સરકાર 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરીને તેની પરંપરા ચાલુ રાખવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો આવું થાય, તો તાજેતરના વર્ષોમાં પહેલી વાર એવું બનશે કે સંસદ બજેટ માટે રવિવારે તેની કાર્યવાહી કરશે.
શું આ પહેલાં ક્યારેય રવિવારે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે?
હા, ભારતીય સંસદીય ઇતિહાસમાં આવું પહેલા પણ બન્યું છે. 1999 માં, તત્કાલીન નાણામંત્રી યશવંત સિંહાએ 27 ફેબ્રુઆરી, 1999 ના રોજ બજેટ રજૂ કર્યું હતું, જે રવિવાર હતો. શનિવારનો પણ એક દાખલો છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પોતે 2020 અને 2025માં શનિવારે બજેટ રજૂ કર્યું હતું.