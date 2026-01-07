ગાંધીનગરમાં ટાઈફોઈડે હાહાકાર મચાવ્યો

ગુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગરમાં ટાઇફોઇડના કેસો સતત વધી રહ્યા છે. સરકારી માહિતી અનુસાર, તાજેતરમાં 11 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેના કારણે ટાઇફોઇડના દર્દીઓની કુલ સંખ્યા 144 થઈ ગઈ છે. વધતા જતા કેસોએ આરોગ્ય તંત્રની ચિંતા વધારી દીધી છે. હાલમાં, ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં 85 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે, જ્યારે 59 દર્દીઓને સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી છે.
આ પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવા માટે, આરોગ્ય વિભાગની કુલ 85 ટીમો સેક્ટર 24, 26, 28 અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં ઘરે ઘરે જઈને સર્વે કરી રહી છે. રહેવાસીઓને ક્લોરિનની ગોળીઓ અને ORS પેકેટનું વિતરણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પાણી પુરવઠા વિભાગે ક્લોરિનેશન શરૂ કરી દીધું છે અને વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પાણીના નમૂના એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ટાઈફોઈડના કેસોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, મુખ્યમંત્રીએ ગઈકાલે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવી હતી. તેમણે કલેક્ટરને પરિસ્થિતિમાં ઝડપી સુધારો થાય તે માટે જરૂરી પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ બેઠક બાદ, માર્ગ અને મકાન વિભાગ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પાણીની લાઈનોમાં લીકેજ ઓળખી કાઢ્યા હતા અને તાત્કાલિક સમારકામ શરૂ કર્યું હતું.