ગુજરાતના સાણંદમાં હિંસા: બે જૂથો વચ્ચે પથ્થરમારો, 40 થી વધુ ધરપકડ

ગુજરાતના સાણંદ તાલુકાના કલાણા ગામમાં પથ્થરમારો થયો હોવાના અહેવાલ છે. સોમવાર રાત્રે અને મંગળવારે સવારે જૂની દુશ્મનાવટને લઈને બે જૂથો વચ્ચે તણાવ હિંસામાં ફેરવાઈ ગયો હતો. આ વિવાદ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટથી શરૂ થયો હોવાના અહેવાલ છે, જેના કારણે બંને પક્ષના યુવાનો વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ અને ઝઘડો થયો હતો.

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે ગામમાં પથ્થરમારો શરૂ થયો, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમદાવાદ ગ્રામીણ પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ, જેમાં જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (SP) અને DySPનો સમાવેશ થાય છે, ભારે પોલીસ દળ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા.

ગામમાં શાંતિ જાળવવા માટે ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે, અને સઘન કોમ્બિંગ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. હિંસાના ડરથી, ઘણા ગ્રામજનો તેમના ઘરો છોડીને સુરક્ષિત સ્થળોએ ગયા છે, જેના કારણે ગામના ઘણા ભાગો શાંત સ્થિતિમાં છે.

પોલીસે આ ઘટનાના સંદર્ભમાં અત્યાર સુધીમાં 40 થી વધુ લોકોની અટકાયત કરી છે, અને બંને પક્ષો દ્વારા ક્રોસ-ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે હિંસામાં સામેલ કોઈપણ વ્યક્તિને બક્ષવામાં આવશે નહીં, અને સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ ફેલાવનારાઓ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. હાલમાં પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં હોવાનું જાણવા મળે છે, પરંતુ સાવચેતી તરીકે સુરક્ષા દળો તૈનાત છે.

