વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા બે દિવસમાં મેદાન પર પાછા ફરશે

ભારતીય સુપરસ્ટાર વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમતા જોવા મળશે. રોહિત મુંબઈ ક્રિકેટ ટીમ માટે રમશે, જ્યારે વિરાટ દિલ્હી ક્રિકેટ ટીમનો ભાગ હશે. બંને 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારી ટુર્નામેન્ટમાં રમતા જોવા મળશે. ચાહકો બંને ટીમોના સમયપત્રક જાણવા માટે ઉત્સુક છે. રોહિત અને કોહલી આવતા વર્ષે ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમતા જોવા મળશે.
દિલ્હીની ટીમ 24 ડિસેમ્બરે આંધ્રપ્રદેશ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે, જ્યાં કિંગ કોહલી મેદાનમાં જોવા મળશે. ત્યારબાદ કોહલી 26 ડિસેમ્બરે એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત સામે રમશે. આ મેચ પછી કોહલી ગેરહાજર રહેવાની શક્યતા છે. BCCI એ આદેશ આપ્યો છે કે બધા ખેલાડીઓ ઓછામાં ઓછી બે મેચ રમે. રોહિત શર્મા 24 ડિસેમ્બરે સિક્કિમ સામે રમતા જોવા મળશે. ત્યારબાદ, તે 26 ડિસેમ્બરે ઉત્તરાખંડ સામે રમતો જોવા મળશે.