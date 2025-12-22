શેરબજારમાં તેજી, સેન્સેક્સમાં 600 પોઈન્ટનો ઉછાળો

નાતાલ પહેલા શેરબજારે રોકાણકારોને ભેટ આપી છે. સોમવારે ભારતીય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો મજબૂત વધારા સાથે બંધ થયા, જેમાં સેન્સેક્સ 638.12 પોઈન્ટથી વધુ વધીને 85,567.48 પર બંધ થયો, અને નિફ્ટી 206 પોઈન્ટથી વધુ વધીને 26,172.40 પર બંધ થયો. વહેલી સવારના કારોબારમાં, BSE સેન્સેક્સ 85,300 થી ઉપર ખુલ્યો, લગભગ 400 પોઈન્ટ વધીને, જ્યારે NSE નિફ્ટી 50 સવારે 9:15 વાગ્યાની આસપાસ 26,000 ના સ્તરે ખુલ્યો અને 100 પોઈન્ટથી વધુ વધ્યો. નિફ્ટી 50 શેરોમાં શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, ઇન્ફોસિસ અને વિપ્રો સૌથી વધુ ઉછાળા સાથે ટોચ પર રહ્યા, જેમાં 4% સુધીનો વધારો થયો. દરમિયાન, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને SBI લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીના શેરમાં 0.3%નો ઘટાડો થયો.
આ અઠવાડિયામાં ફક્ત ચાર દિવસ શેરબજાર
આ અઠવાડિયામાં ફક્ત ચાર દિવસ ભારતીય શેરબજારો ટ્રેડિંગ માટે ખુલ્લા રહેશે. 25 ડિસેમ્બરે ક્રિસમસને કારણે ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે. ભારતમાં શેરબજાર, ફક્ત ઘણા દેશોમાં જ નહીં, 25 ડિસેમ્બરે બંધ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, વિદેશી સંસ્થાકીય પ્રવાહ, ચલણ વલણો અને સૂક્ષ્મ આર્થિક સૂચકાંકો ભારતીય ભાવનાને પ્રભાવિત કરશે.
જોકે, વર્ષના અંતમાં તહેવારોની મોસમ નજીક આવતા, ઓછી ભાગીદારી અને ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. સ્થાનિક મોરચે, રોકાણકારો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આઉટપુટ ડેટા, બેંક ક્રેડિટ અને ડિપોઝિટ વૃદ્ધિમાં વલણો અને વિદેશી વિનિમય અનામતમાં ફેરફાર પર નજીકથી નજર રાખશે. રૂપિયાની દિશા અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ પણ બજારના વલણને નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.