‘મોદી, તેરી કબ્ર ખુદેગી’ના નારાને લઈને કોંગ્રેસ મુશ્કેલીમાં

દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં કોંગ્રેસની રેલી દરમિયાન લગાવવામાં આવેલા “મોદી, તેરી કબ્ર ખુદેગી” ના નારા અંગે બિહારની રાજધાની પટનાની સિવિલ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાજ્યસભા સાંસદ સોનિયા ગાંધી, વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, લોકસભા સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા અને જયપુર, રાજસ્થાન મહિલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મંજુલતા મીણાને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે. આ બધા પર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ ભડકાઉ ભાષણો આપવાનો આરોપ છે.

પટના હાઈકોર્ટના વકીલ રવિ ભૂષણ વર્મા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા કેસમાં જણાવાયું છે કે 14 ડિસેમ્બરે કોંગ્રેસે દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં વોટ ચોર ગડ્ડી છોડ રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. કોંગ્રેસના તમામ વરિષ્ઠ નેતાઓએ રેલીમાં ભાગ લીધો હતો. બધા આરોપી વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાઓએ મંચ પરથી ભાષણ આપ્યું, અને તે જ સમયે, વડા પ્રધાન મોદી વિરુદ્ધ “મોદી, તમારી કબર ખોદવામાં આવશે, આજે નહીં તો કાલે” ના નારા લગાવવામાં આવ્યા.

ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો કે રેલીમાં ભારતના વડા પ્રધાન વિરુદ્ધ ભડકાઉ અને અપમાનજનક સૂત્રોચ્ચાર અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી. આ એક ગુનાહિત કૃત્ય છે, અને કોંગ્રેસના કોઈ વરિષ્ઠ નેતાએ દિલગીરી પણ વ્યક્ત કરી નથી.

કેસમાં જણાવાયું છે કે રાષ્ટ્રવિરોધી તત્વોને ઉશ્કેરવા અને દેશના સર્વોચ્ચ લોકશાહી પદ પર રહેલા વ્યક્તિને ખતમ કરવાના હેતુથી મંચ પરથી આવા ભડકાઉ અને દ્વેષપૂર્ણ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 351(3), 352 અને 3(5) હેઠળ સજાપાત્ર છે. આ મામલાની સુનાવણી મંગળવારે કોર્ટમાં થશે.

