PM મોદી ગૃહમાં આવવાથી ડરે છે, જો કોઈ ખતરો હોય તો FIR કરો : રાહુલ ગાંધી

લોકસભાના વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન મોદી વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાને મળ્યા બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી સત્યનો સામનો કરવા માંગતા નથી. તેઓ મારા બોલવાથી ડરે છે. વડાપ્રધાન સાંસદોથી નહીં, પરંતુ હું જે કહું છું તેનાથી ડરે છે.
मोदी जी किससे भाग रहे हैं?
– किताबों से
– बहस से
– सच से pic.twitter.com/PFaMyEVPGa
રાહુલે કહ્યું કે પીએમ પર હુમલો કરવા માંગતા સાંસદો સામે FIR દાખલ થવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે સરકાર ચર્ચાથી ડરે છે. સરકારે મને ગૃહમાં બોલવા દીધો નહીં. ભૂતપૂર્વ આર્મી ચીફ મનોજ મુકુંદ નરવણેના પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે સરકાર ઇચ્છતી ન હતી કે હું તેની ચર્ચા કરું, તેથી તેમણે ગૃહ બંધ કરી દીધું અને મને બોલતા અટકાવ્યો, આવું 3-4 વખત બન્યું.
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ વધુમાં કહ્યું કે સંરક્ષણ પ્રધાને ખોટું બોલ્યું કે પુસ્તક પ્રકાશિત થયું નથી, જ્યારે પુસ્તક પ્રકાશિત થયું હતું અને અમને તેની નકલ મળી હતી. આ એક મુખ્ય મુદ્દો છે: રાષ્ટ્રપતિના ભાષણ દરમિયાન વિપક્ષના નેતા અને સમગ્ર વિપક્ષને બોલવા ન દેવા. બીજો મુદ્દો એ છે કે એક સભ્ય અનેક પુસ્તકોમાંથી ટાંકીને ખૂબ જ અભદ્ર વાતો કહી રહ્યા હતા, અને તેમને કંઈ કહેવામાં આવ્યું ન હતું.
‘વડાપ્રધાન ગૃહમાં આવવાથી ડરતા હતા’
ત્રીજો મુદ્દો આપણા સભ્યોના સસ્પેન્શનનો છે. છેલ્લો મુદ્દો એ છે કે અફવા ફેલાવવામાં આવી રહી છે કે સભ્યો વડા પ્રધાનને ધમકી આપવાના હતા, અને તેનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. વડા પ્રધાન ગૃહમાં આવવાથી ડરતા હતા, સભ્યોને કારણે નહીં, પરંતુ મારા શબ્દોને કારણે, અને તેઓ હજુ પણ ડરે છે કારણ કે તેઓ સત્યનો સામનો કરી શકતા નથી.
4 ફેબ્રુઆરીએ લોકસભામાં શું થયું?
હકીકતમાં, લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ કહ્યું હતું કે લોકસભામાં પીએમ મોદી સાથે કોઈ અણધારી ઘટના બની શકે છે. હકીકતમાં, બુધવારે સાંજે ૫ વાગ્યે જ્યારે ગૃહની કાર્યવાહી શરૂ થઈ, ત્યારે વિપક્ષની મહિલા સાંસદોએ ગૃહમાં ભારે હંગામો મચાવ્યો. તેમણે પીએમ મોદી સહિત ભાજપના સાંસદોની બેઠકો ઘેરી લીધી. મહિલા સાંસદોએ મોટા બેનરો પકડી રાખ્યા હતા. હંગામાને કારણે ગૃહને બીજા દિવસ સુધી સ્થગિત કરવામાં આવ્યું. પીએમ મોદીનું નિર્ધારિત ભાષણ પણ મુલતવી રાખવામાં આવ્યું. લોકસભા સ્પીકરે આ ઘટના પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે સંસદમાં આવી ઘટના પહેલા ક્યારેય બની નથી.