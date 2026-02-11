રાહુલ ગાંધીના દેશ વેચવાના આરોપ પર કિરેન રિજિજુનો વળતો પ્રહાર

બુધવારે લોકસભામાં કેન્દ્રીય બજેટ પર ચર્ચામાં ભાગ લેતા, વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકારની ટીકા કરતા કહ્યું કે તેણે દેશ વેચી દીધો છે. તેમણે કહ્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેનો વેપાર કરાર જથ્થાબંધ શરણાગતિ હતો. કોંગ્રેસના સાંસદે વેપાર કરાર પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા કહ્યું કે તે સમાન શરતો પર હસ્તાક્ષરિત નથી. રાહુલે દાવો કર્યો કે ભારત-અમેરિકા કરાર હેઠળ દેશના ખેડૂતોના હિતોને કચડી નાખવામાં આવ્યા છે, જે કોઈ વડા પ્રધાને પહેલાં કર્યું નથી અને ભવિષ્યમાં કરશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે આ સરકારે ભારત માતાને વેચવા બદલ શરમ અનુભવવી જોઈએ.

સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે કોઈ પણ દેશને ખરીદવા કે વેચવાની ક્ષમતા સાથે જન્મ્યું નથી. પીએમ મોદી અત્યાર સુધીના સૌથી મજબૂત વડા પ્રધાન છે. આ દરમિયાન, બંને નેતાઓ ગૃહની અંદર મૌખિક યુદ્ધમાં પણ ઉતર્યા.

અગાઉ, રાહુલ ગાંધીએ અનેક સનસનાટીભર્યા આરોપો લગાવ્યા હતા, જેનો સરકાર અને અધ્યક્ષ દ્વારા તાત્કાલિક જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો. સભા દરમિયાન શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ બંનેએ હોબાળો મચાવ્યો. બાદમાં, રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, “મને નથી લાગતું કે સરકાર આવા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે જ્યાં સુધી કોઈ પ્રકારનું દબાણ અથવા લાભ સંકળાયેલ ન હોય. આપણા ખેડૂતોને પોતાને બચાવવા માટે છોડી દેવામાં આવ્યા છે. કાપડ ક્ષેત્ર પડી ભાંગ્યું છે. આપણી ઉર્જા સુરક્ષા બીજાને સોંપવામાં આવી રહી છે.” રિજિજુએ ગાંધીને અટકાવતા કહ્યું, “તમે કોઈપણ પુરાવા વિના આરોપો લગાવી રહ્યા છો અને પાયાવિહોણા નિવેદનો આપી રહ્યા છો, જે અસ્વીકાર્ય છે.

અધ્યક્ષ જગદંબિકા પાલ સાથે પણ ટૂંકી ઝઘડો થયો હતો. તેમના ભાષણ દરમિયાન, રાહુલ ગાંધીએ એપસ્ટેઇન ફાઇલનો ઉલ્લેખ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે અધ્યક્ષ જગદંબિકા પાલ સાથે હળવી ઝઘડો પણ થયો હતો. તેમણે અધ્યક્ષ જગદંબિકા પાલને કહ્યું, “તમે અમારા પક્ષના ભૂતપૂર્વ સભ્ય છો, તમે ખાસ રક્ષણની અપેક્ષા રાખો છો. અમે આક્રમક નહીં બનીએ.” જગદંબિકા પાલે જવાબ આપ્યો, આ અધ્યક્ષ પર આરોપ છે, શૈલજાજી તમારા પક્ષના છે. જો તમે અમારી સલાહ સાંભળી હોત, તો તમે સાચા માર્ગ પર હોત; તમે આજે ત્યાં ન હોત. આખો દેશ તમને જોઈ રહ્યો છે; બજેટ પર બોલો. આરોપો રેકોર્ડ કરવામાં આવશે નહીં.

રાહુલ ગાંધીએ પછી કહ્યું કે પીએમ મોદી સહિત કોઈપણ ભારતીય વડા પ્રધાન આ કરાર પર હસ્તાક્ષર ન કરે, સિવાય કે તેમનું ગળું દબાવવામાં આવે. અધ્યક્ષે તેમને ફરીથી અટકાવ્યા. રાહુલ ગાંધીએ જવાબ આપ્યો, મને નિષ્કર્ષ કાઢવા દો, નહીં તો બે કે ત્રણ કલાક લાગશે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, ભારતે ડેટા સોંપી દીધો છે. આપણા ખેડૂતો અમેરિકન કંપનીઓને શરણાગતિ સ્વીકારી છે. આમાં કોઈ તર્ક નથી, સાહેબ. જે બન્યું છે તે સંપૂર્ણ શરણાગતિ છે. તમે મને આજે થોડું વધારે બોલવાની મંજૂરી આપી. આ એક જથ્થાબંધ શરણાગતિ છે. આ ફક્ત વડા પ્રધાનનું શરણાગતિ નથી, તે દેશની 1.4 અબજ વસ્તીનું શરણાગતિ છે, અને ભાજપનું નાણાકીય માળખું તેની પાછળ છે.

