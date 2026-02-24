US સુપ્રીમ કોર્ટે ટેરિફ પર રોક લગાવી, PM મોદી ડિલ રદ કરી બતાવે : રાહુલ ગાંધી

મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં આયોજિત કિસાન મહા-ચૌપાલમાં કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ વેપાર સોદા અંગે કેન્દ્ર સરકાર પર પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે વડા પ્રધાન મોદીએ ટ્રમ્પને ફોન કરીને તેમના મંત્રીમંડળની સલાહ લીધા વિના વેપાર સોદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા. તેમણે દેશના ખેડૂતોને વેચી દીધા. વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના ટેરિફ પર રોક લગાવી દીધી છે, તેથી હવે જો મોદીમાં હિંમત હોય તો તેમણે વેપાર સોદો રદ કરવો જોઈએ. તેમણે પોતાના ભાષણમાં ચીનના મુદ્દાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
કિસાન મહા-ચૌપાલને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, રાષ્ટ્રપતિના સંબોધન પછી, પ્રથમ વક્તા વિપક્ષના નેતા હોય છે. આવું દર વર્ષે થાય છે. દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર, વિપક્ષના નેતાને લોકસભામાં બોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. મેં બોલવાનું શરૂ કર્યું અને મને રોકવામાં આવ્યો. મેં નરવણેના પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે ચીની ટેન્ક ભારતની સરહદોમાં પ્રવેશી રહી છે, તેથી તેમણે રાજનાથ સિંહને ફોન કર્યો, જેમણે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં.
અજીત ડોભાલ અને જયશંકરે તેમનો કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. રાહુલે કહ્યું, આ પછી, નરવણેએ અજિત ડોભાલને જાણ કરી, જેમણે પણ કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. પછી તેમણે જયશંકરને ફોન કરીને કહ્યું, ‘ચીની ટેન્કો આવી રહી છે, મારે શું કરવું જોઈએ?’ તેમણે પણ કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. તેઓ પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા હતા કારણ કે ચીની સેનાએ વડા પ્રધાન પાસેથી જવાબો માંગવાના છે.
કોંગ્રેસના સાંસદે કહ્યું, ચીની સેના આવી રહી હતી, અને આર્મી ચીફને કોઈ જવાબ મળી રહ્યો ન હતો. આ પછી, રાજનાથ સિંહે વડા પ્રધાનને ફોન કર્યો. વડા પ્રધાન સંરક્ષણ પ્રધાનને કહે છે કે તેઓ આર્મી ચીફને જે યોગ્ય લાગે તે કરવા કહે.” આર્મી ચીફ તેમના પુસ્તકમાં લખે છે, “તે દિવસે દેશના વડા પ્રધાને મને એકલો છોડી દીધો. જ્યારે આર્મી ચીફને આદેશ આપવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે આપણા વડા પ્રધાન ગાયબ થઈ ગયા. આ તો શરૂઆત હતી. હું સંસદમાં આ વિશે બોલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ મને બોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. જેમ જેમ મેં શરૂઆત કરી, પીએમએ અમિત શાહ તરફ જોયું અને તેઓ ઉભા થયા, મને બોલતા અટકાવ્યા.
કરાર ચાર મહિના સુધી કેમ અટકી ગયો?
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, જ્યારે હું પુસ્તક લઈને આવ્યો ત્યારે મને કહેવામાં આવ્યું કે હું તેને ટાંકી શકતો નથી. રસપ્રદ વાત એ છે કે હું નરવણે વિશે વાત કરી રહ્યો હતો. પૃષ્ઠભૂમિમાં કંઈક ચાલી રહ્યું હતું. ભારત-અમેરિકા કરાર ચાર મહિનાથી અટકેલો હતો. તે શા માટે અટકેલો હતો? તે કૃષિ પર હતો. સરકાર ઇચ્છતી ન હતી કે મોટી અમેરિકન કંપનીઓ ભારતમાં સોયા, કપાસ અને મકાઈ વેચે. કોઈ ખેડૂત પણ તે ઇચ્છતો ન હતો. ચર્ચા ચાર મહિના માટે અટકી ગઈ હતી.
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, મેં એક ભાષણ આપ્યું જેમાં હું ફક્ત નરવણે વિશે વાત કરવા માંગતો ન હતો. હું બે કે ત્રણ વધુ વાતો કહેવા માંગતો હતો. મારું ભાષણ પૂરું થતાંની સાથે જ, તે સાંજે, કેબિનેટની સલાહ લીધા વિના, પીએમ મોદીએ તે જ દિવસે ટ્રમ્પને ફોન કર્યો. ટ્રમ્પે ટ્વિટ કર્યું કે મોદીએ મને ફોન કર્યો અને કહ્યું કે તેઓ સોદા પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે તૈયાર છે. આ સોદો ચાર મહિનાથી અટકેલો હતો. મોદી લોકસભામાંથી ભાગી ગયા, અને બીજા દિવસે, તેમણે ખોટું બહાનું કાઢ્યું કે કોંગ્રેસ પક્ષની મહિલાઓ તેમના પર હુમલો કરવા માંગે છે. પછી તેમણે ટ્રમ્પને ફોન કર્યો. શિવરાજ ચૌહાણને પૂછો… શું પીએમએ તેમનો અભિપ્રાય લીધો? તેમણે આવું કેમ કર્યું?” તેમણે તરત જ ભારતીય ખેડૂતોને વેચી દીધા અને અમારો બધો ડેટા અમેરિકાને આપી દીધો.