H-1B વિઝા મામલે ભારતીયોને અમેરિકી કોર્ટથી મોટી રાહત

વોશિંગ્ટનઃ H-1B વિઝા કાર્યક્રમ સંબંધિત મામલે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને અદાલત તરફથી મોટો આંચકો લાગ્યો છે. અમેરિકાની એક અદાલતે ટ્રમ્પના તે પ્રસ્તાવ પર સ્ટે મૂક્યો છે, જેમાં H-1B વિઝા કાર્યક્રમ હેઠળ વિદેશી કર્મચારીઓને નોકરી પર રાખવા બદલ 1,00,000 ડોલરની ફી વસૂલવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. અદાલતે જણાવ્યું કે આ ફી ગેરકાયદે કર (ટેક્સ) સમાન છે અને અમેરિકન કોંગ્રેસે તેને અમલમાં મૂકવાની ક્યારેય મંજૂરી આપી નથી.
બોસ્ટનની અમેરિકન જિલ્લા અદાલતના જજ લિયો સોરોકિને આ નિર્ણય આપ્યો હતો. આ મામલે 20 ડેમોક્રેટિક શાસિત રાજ્યોના એટર્ની જનરલોએ કેસ દાખલ કર્યો હતો. તેમણે ટ્રમ્પ દ્વારા ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં જાહેર કરાયેલા આ શૂલ્કને પડકાર્યો હતો.
મુકદ્દમામાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે આ ફી લાગુ થવાથી H-1B વિઝા મેળવવાનો ખર્ચ ઘણો વધી ગયો હતો. અદાલતના આ નિર્ણયને અમેરિકા ખાતે કામ કરવા ઇચ્છતા વિદેશી કર્મચારીઓ માટે મોટી રાહત માનવામાં આવી રહી છે. આવા કર્મચારીઓમાં ભારતીયોની સંખ્યા પણ નોંધપાત્ર છે.ટ્રમ્પ અને તેમના સમર્થકોએ દલીલ કરી હતી કે H-1B વિઝા કાર્યક્રમનો દુરુપયોગ કરીને અમેરિકન કર્મચારીઓને પાછળ ધકેલી દેવામાં આવે છે અને ઓછી મજૂરી પર વિદેશી કર્મચારીઓને નોકરી આપવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે.
ટ્રમ્પે શું કહ્યું હતું?
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે H-1B વિઝા કાર્યક્રમના દુરુપયોગથી અમેરિકાની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને જોખમ ઊભું થાય છે, કારણ કે તે અમેરિકન નાગરિકોને વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવાથી અટકાવે છે અને આ ક્ષેત્રોમાં અમેરિકાનું નેતૃત્વ પણ જોખમમાં મૂકે છે. H-1B વિઝા કાર્યક્રમ હેઠળ અમેરિકન કંપનીઓ ઉચ્ચ કૌશલ્ય ધરાવતા વિદેશી કર્મચારીઓને નોકરી પર રાખી શકે છે. આવા કર્મચારીઓ પાસે ઓછામાં ઓછી બેચલર ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે.
આ મામલે કેલિફોર્નિયાના ન્યાય વિભાગે જણાવ્યું હતું કે કંપનીઓએ એક અરજી આપવી પડશે, જેમાં તેઓ ખાતરી આપશે કે H-1B વિઝા હેઠળ ભરતી કરાયેલા કર્મચારીઓને કારણે કોઈ અમેરિકન કર્મચારીના વેતન અથવા કામકાજની શરતો પર નકારાત્મક અસર નહીં થાય. H-1B વિઝા કાર્યક્રમ હેઠળ દર વર્ષે લગભગ 65,000 વિઝા જારી કરવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા વ્યાવસાયિકો માટે 20,000 વધારાના વિઝાની જોગવાઈ છે. સામાન્ય રીતે આ વિઝાની માન્યતા ત્રણ થી છ વર્ષ સુધી રહે છે.