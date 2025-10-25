દિલ્હીમાં એકનાથ શિંદે, PM મોદી સાથે દોઢ કલાક મુલાકાત

નાયબ મુખ્યમંત્રી શિંદે આજે નવી દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા અને તેમને દિવાળી અને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી. આ પ્રસંગે શિંદેએ મોદીને શાલ, ગુલદસ્તો અને સંત તુકારામ મહારાજની પ્રતિમા ભેટમાં આપી. બેઠક દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્રીય અને રાજ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ NDAના તમામ ઘટક પક્ષોને તેમના વિચારો પર એકતામાં રહેવા અને ગઠબંધન મજબૂત રીતે કાર્યરત રહે તેની ખાતરી કરવા વિનંતી કરી. તેમણે શિંદે પરિવારને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી. આ બેઠક રાજકીય અને વહીવટી રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં રાજ્ય-કેન્દ્ર સહયોગ અને આગામી પ્રોજેક્ટ્સ માટે વ્યૂહરચનાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

વિકાસ પ્રત્યે જોડાણની પ્રતિબદ્ધતા પર પ્રકાશ પાડતા, શિંદેએ જણાવ્યું હતું કે મહાયુતિ અને NDA વિકાસના એજન્ડા પર એકતામાં છે. આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પર બોલતા, તેમણે જણાવ્યું હતું કે બેઠક વહેંચણી અને વ્યૂહરચના અંગે અંતિમ નિર્ણય વરિષ્ઠ નેતાઓ લેશે. તેમણે આ ચૂંટણીઓને “ગ્રાઉન્ડ રૂટ ચૂંટણીઓ” ગણાવી. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રવિન્દ્ર ધંગેકર અને ભાજપના નેતા મુરલીધર મોહોલ વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદ પર ટિપ્પણી કરતા શિંદેએ ગઠબંધનમાં સંયમ રાખવાની વિનંતી કરી.

