અંબાણી કરશે ડબલ ધમાકો, Jio પછી આ કંપનીનો IPO પણ લાવશે

મુકેશ અંબાણી હવે શેરબજારમાં ડબલ ધમાકો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. કંપનીના તાજેતરના AGMમાં, તેમણે રિલાયન્સ જિયોનો IPO લાવવાની જાહેરાત કરી હતી. હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે કંપની વર્ષ 2027 માં રિલાયન્સ રિટેલનો ઇશ્યૂ પણ લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. ધ હિન્દુ બિઝનેસલાઇનના અહેવાલ મુજબ, લિસ્ટિંગ સમયે રિલાયન્સ રિટેલનું મૂલ્ય લગભગ $200 બિલિયન અથવા લગભગ રૂ. 16.7 લાખ કરોડ હોઈ શકે છે.
રિલાયન્સે કામગીરીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે તેના FMCG યુનિટ, રિલાયન્સ કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સને રિલાયન્સ રિટેલ સાથે મર્જ કરી દીધું છે. ઉપરાંત, કંપની જે સ્ટોર્સ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા નથી તેમને બંધ કરીને તેના વ્યવસાયને સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ IPO સિંગાપોરના GIC, અબુ ધાબી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટી, કતાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓથોરિટી, KKR, TPG અને સિલ્વર લેક જેવા મોટા રોકાણકારોને તેમના પૈસા પાછા ખેંચવાની તક આપશે. રિલાયન્સ રિટેલ તેના બ્રાન્ડ્સ જેમ કે રિલાયન્સ સ્માર્ટ, ફ્રેશપિક, રિલાયન્સ ડિજિટલ, જિયોમાર્ટ, રિલાયન્સ ટ્રેન્ડ્સ, 7-ઇલેવન અને રિલાયન્સ જ્વેલ્સને જાળવી રાખશે. કેટલાક ફોર્મેટને એકસાથે મર્જ કરવાની પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે, પરંતુ તે હજુ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે.