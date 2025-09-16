નિર્માતાઓને હું હંમેશાં વિલન જ લાગુ છું: મનોજ બાજપેયી

અભિનેતા મનોજ બાજપેયી એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ટાઇપકાસ્ટિંગ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમણે અભિનેત્રી તિલોત્તમા શોમને પણ આ પ્રકારની ભૂમિકાઓ મળવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
અભિનેતા મનોજ બાજપેયી તેમની તાજેતરની રિલીઝ થયેલી ફિલ્મો ‘ઇન્સ્પેક્ટર ઝેન્ડે’ અને ‘જુગનુમા- ધ ફેબલ’ માટે સમાચારમાં છે. હવે અભિનેતાએ ટાઇપકાસ્ટ હોવા અને એક જ પ્રકારની ભૂમિકાઓ મળવા અંગે વાત કરી છે. તેમણે ‘જુગનુમા- ધ ફેબલ’ ના તેમના સહ-અભિનેત્રી તિલોત્તમા શોમને સતત એક જ પ્રકારની ભૂમિકાઓ આપવામાં આવી રહી છે તે અંગે પોતાનો અભિપ્રાય અને નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી છે.
ન્યૂઝ 18 સાથેની વાતચીત દરમિયાન મનોજ બાજપેયીએ કહ્યું કે નિર્માતાઓ સામાન્ય રીતે એવું વિચારે છે કે હું ફક્ત ખલનાયકની ભૂમિકાઓ જ ભજવી શકું છું. તો બીજી બાજુ મોનસૂન વેડિંગથી અભિનય કારકિર્દી શરૂ કર્યા પછી તિલોત્તમાને નોકરાણીની ભૂમિકાઓમાં ટાઇપકાસ્ટ કરવામાં આવી હોવા વિશે પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે મને તે ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. તેના ચહેરામાં શું સમસ્યા છે? આ કોઈ પણ અભિનેતાનો વાંક નથી. આપણે આ સમજવાની જરૂર છે. દર વખતે જ્યારે તેને નોકરાણી અથવા તેના જેવી ભૂમિકાઓ જ આપવામાં આવે છે.
અભિનેતાએ વધુમાં ઉમેર્યું કે જો હું જેવો છું તેવો જ દેખાઉં છું, તો તે મારી ભૂલ નથી. જો કોઈ મારી પાસે ફક્ત ખલનાયકની ભૂમિકાઓ લઈને આવે છે, તો તે મારી ભૂલ નથી. તે ફિલ્મ નિર્માતા અથવા મને આ ભૂમિકાઓ ઓફર કરનાર વ્યક્તિની દૂરંદેશીનો અભાવ છે. મારી નજરમાં, હું ખૂબ જ સુંદર છું, પરંતુ તેઓ સ્ટીરિયોટાઇપ્સમાં એટલા બંધાયેલા છે કે તેઓ વિચારે છે કે મારા જેવી વ્યક્તિ ફક્ત ખલનાયક જ હોઈ શકે છે. મને મારા વિશેના તેમના વિચારો અપમાનજનક નથી લાગતા. તેના બદલે, હું તેમના પર અને ફિલ્મો અને કલાકારો જોવાની તેમની મર્યાદિત ક્ષમતા પર હસી પડું છું. હું ખરેખર સુંદર દેખાઉં છું. તે ફક્ત એટલું જ છે કે તેઓ મારામાં તે સુંદરતા જોતા નથી.
વર્ક ફ્રન્ટ વિશે વાત કરીએ તો, મનોજ બાજપેયી તાજેતરમાં ‘ઇન્સ્પેક્ટર ઝેન્ડે’ અને ‘જુગનુમા – ધ ફેબલ’માં જોવા મળ્યા છે. OTT પર રિલીઝ થયેલી ‘ઇન્સ્પેક્ટર ઝેન્ડે’ને વિવેચકો દ્વારા ખૂબ પ્રશંસા મળી હતી અને લોકોને તે ગમ્યું પણ હતું. તે જ સમયે, ‘જુગનુમા – ધ ફેબલ’ ને પણ વિવેચકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે.