‘બિગ બોસ’ પર તનુશ્રી દત્તાનું નિવેદન, 1.69 કરોડની ઓફર ફગાવી દીધી

સલમાન ખાનનો ટીવી રિયાલિટી શો ‘બિગ બોસ’ છેલ્લા 19 વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે. અત્યાર સુધી ઘણા મોટા સ્ટાર્સ આ શોનો ભાગ બન્યા છે. દર વર્ષે અલગ અલગ સ્ટાર્સ આ શોનો ભાગ બને છે. જોકે, ઘણા સ્ટાર્સ એવા પણ છે જેમણે આ શોની ઓફર ફગાવી દીધી છે. હવે અભિનેત્રી તનુશ્રી દત્તા દ્વારા પણ આવો જ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. તેણી કહે છે કે તેણીને છેલ્લા 11 વર્ષથી આ શોની ઓફર મળી રહી છે, પરંતુ તે તેને નકારી રહી છે.
એક ઇન્ટરવ્યુમાં, તેણીએ કહ્યું, “તમને લાગે છે કે હું આવા શોમાં જઈશ. હું આવી જગ્યાએ રહી શકતી નથી. હું મારા પરિવાર સાથે પણ રહી શકતી નથી. મને ક્યારેય ‘બિગ બોસ’માં રસ નહોતો અને ક્યારેય રહીશ નહીં. તેમણે મને શોનો ભાગ બનવા માટે 1.65 કરોડ રૂપિયાની ઓફર કરી હતી.” તનુશ્રી દત્તાને ચાંદનો ટુકડો મળે તો પણ તે શોમાં નહીં જાય.
તનુશ્રી દત્તાએ આગળ કહ્યું, “મારા લેવલ પર બીજી એક બોલિવૂડ સેલિબ્રિટી છે. તેમને પણ એટલા જ પૈસા મળ્યા છે. મને ‘બિગ બોસ’ સ્ટાઈલિસ્ટનો ફોન પણ આવ્યો. તેણીએ મને વિનંતી કરી અને કહ્યું કે તે મારા આહારનું પણ ધ્યાન રાખશે. પરંતુ મેં કહ્યું કે ભલે તેઓ મને ચાંદનો ટુકડો આપે, હું આ શોમાં નહીં જાઉં.”