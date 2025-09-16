BSE સેન્સેક્સ 594 પોઇન્ટ ઊછળ્યો, નિફ્ટી 25,200 પાર

અમદાવાદઃ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટેરિફ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા ફેડ રેટ કટની અપેક્ષા તેમ જ સ્થાનિક બજારમાં GST કાપ અંગેના લાભાલાભને કારણે સેન્સેક્સ 500થી વધુ વધ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 25,200ને પાર થયો હતો. રોકાણકારોની સંપત્તિમાં રૂ. બે લાખ કરોડનો વધારો થયો હતો.
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટેરિફ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા ટ્રેડ પ્રતિનિધિ બ્રેન્ડન લિંચ વેપાર કરાર સંબંધિત મુદ્દાઓના સંભવિત ઉકેલ અંગે ચર્ચા કરવા માટે આજે નવી દિલ્હીમાં આવી રહ્યા છે. જો બંને દેશો વચ્ચે વેપાર કરાર થાય જેમાં પેનલ્ટી ટેરિફ દૂર થાય તો તે ભારતીય શેરબજારો માટે ખરેખર મોટી રાહત સાબિત થઈ શકે છે..આ સાથે અમેરિકન ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરોમાં ઘટાડાની આશાએ પણ શેરોમાં લેવાલી જળવાઈ રહી હતી. ફેડરલ રિઝર્વની બેઠક આજે 16 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહી છે અને કાલે 17 સપ્ટેમ્બરે તેના નિર્ણયો આવશે. માર્કેટ નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ ઓછામાં ઓછા 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે. બીજી બાજુ એશિયાનાં શેરબજારોમાં તેજી તઈ હતી. દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી, જાપાનનો નિક્કી 225 અને હોંગકોંગનો હેંગસેંગ ઇન્ડેક્સ બધા જ વધીને બંધ થયા હતા. અમેરિકાનાં શેરબજારોમાં પણ તેજી થઈ હતી.
રૂપિયામાં મજબૂતી
ભારતીય રૂપિયો પણ મંગળવારે મજબૂત રહ્યો. રૂપિયો અમેરિકન ડોલર સામે 12 પૈસા મજબૂત થઈ 88.04 પર પહોંચ્યો હતો. જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના ચીફ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ આનંદ જેમ્સે જણાવ્યું હતું કે નિફ્ટીમાં 25,070 અને 24,980ના સ્તર મજબૂત સપોર્ટ તરીકે દેખાઈ રહ્યા છે. જો નિફ્ટી 25,130 ઉપર જાય તો 25,400થી 25,600 સુધીની રેલી શક્ય છે.
BSE પર કુલ 4283 શેરોમાં કામકાજ થયાં હતાં. એમાં 1812 શેરો તેજી સાથે બંધ થયા હતા અને 2318 શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો. આ સાથે 150 શેરો સપાટ બંધ થયા હતા. આ સિવાય 141 શેરોએ નવી 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી સર કરી હતી, જ્યારે 50 શેરોએ 52 સપ્તાહના નવા નીચલા સ્તરે સ્પર્શ્યા હતા. આ સાથે 219 શેરોમાં અપર સરકિટ લાગી હતી, જ્યારે 152 શેરોમાં લોઅર સરકિટ લાગી હતી.