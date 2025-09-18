હવે TV રિચાર્જ કરાવવું થયું સસ્તું, ફક્ત રૂ. 61માં મળશે 1000 ચેનલ્સ

નવી દિલ્હીઃ શું તમને ટીવી જોવાનું ગમે છે? જો હા, તો તેના માટે દર મહિને ઓછામાં ઓછા 200થી 300 રૂપિયા સુધીનો રિચાર્જ કરાવવું પડતું જ હશે. જો તમે OTT અથવા HD ચેનલ્સનું સબ્સ્ક્રિપ્શન લો છો તો આ ખર્ચ રૂ. 600થી 1000 રૂપિયા સુધી પહોંચી જાય છે. પરંતુ તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જો તમને આટલી મોંઘી સર્વિસ ફક્ત 61 રૂપિયામાં મહિને મળી જાય, જેમાં 1000 ચેનલ્સ ફ્રી જોવા મળશે તો કેવું રહેશે? ચાલો, હવે 61 રૂપિયામાં 1000 ચેનલ્સ આપતો આ પ્લાન વિગતવાર જાણીએ.
શું છે IFTV અથવા BiTV
iFTV એટલે કે Integrated Fibre TV અથવા BiTV એટલે કે Bharat Internet TV, BSNL ની ડિજિટલ ટીવી અને OTT સર્વિસ છે. આ સર્વિસમાં તમને 500થી વધુ લાઈવ SD અને HD ચેનલ્સ જોવા મળે છે, જેમાં હિન્દી, અંગ્રેજી અને પ્રાદેશિક ભાષાના ચેનલ્સનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar જેવા લોકપ્રિય OTT પ્લેટફોર્મ્સ પણ તેમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે, જ્યાં તમે શાનદાર શોઝ અને વેબ સિરીઝ જોઈ શકો છો. ખાસ વાત એ છે કે તેની શરૂઆતની કિંમત ફક્ત 61 રૂપિયા છે અને તેની માહિતી ખુદ BSNLએ પોતાના સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ X પર આપી છે.
કેવી રીતે શરૂ કરશો સર્વિસ
BSNL એ પોતાના X પેજ પર પોસ્ટ કરીને આ સર્વિસ શરૂ કરવાનો રસ્તો સમજાવ્યો છે. તેના માટે તમને WhatsApp દ્વારા 18004444 પર સંપર્ક કરવો પડશે. ત્યાર બાદ એકવાર Hi લખીને આપેલા મેન્યુમાંથી Activate IFTV પસંદ કરીને આ સર્વિસને તમે શરૂ કરી શકો છો.
આ બાબતોનું રાખો ધ્યાન
જો તમને IFTVનો ઉપયોગ કરવો હોય તો સૌથી પહેલાં તમારી પાસે BSNLનું Bharat Fiber એટલે કે FTTH કનેક્શન હોવું જરૂરી છે, કારણ કે આ સર્વિસ ફક્ત એ પર જ કાર્ય કરે છે. આ સાથે IFTV ચલાવવા માટે તમારા પાસે સ્માર્ટ ટીવી, Android TV અથવા Fire Stick જેવા ડિવાઈસ હોવા જરૂરી છે. જોકે ગ્રાહકને પોતાના ટીવી પર Skypro અથવા PlayboxTV એપ ઇન્સ્ટોલ કરવી પડશે અને પછી પોતાના FTTH નંબરથી લોગિન કરીને આ સર્વિસનો આનંદ માણી શકાશે.