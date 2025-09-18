ફહાદ અહમદે કંગનાને ખરાબ રાજનેતા ગણાવી, પત્ની સ્વરાએ કરી કંગનાની પ્રશંસા

સ્વરા ભાસ્કરે તેના પતિ ફહાદ અહેમદ દ્વારા કંગના રનૌતને ખરાબ રાજકારણી ગણાવવાની ટીકા પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું. જાણો ફહાદે કંગનાને લઈ શું કહ્યું હતું.
સ્વરા ભાસ્કર એક એવી બોલિવૂડ અભિનેત્રી છે જે પોતાની ફિલ્મો અને કામ કરતાં પોતાના નિવેદનો માટે વધુ ચર્ચામાં રહે છે. આ અભિનેત્રી ખુલ્લેઆમ પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરે છે અને દરેક મુદ્દા પર પ્રશ્નો ઉઠાવે છે. હવે, અભિનેત્રીએ ભાજપના સાંસદ અને અભિનેત્રી કંગના રનૌત પર ટિપ્પણી કરી છે. જોકે, સ્વરા અને તેના પતિ ફહાદ અહેમદના કંગના પર અલગ અલગ મંતવ્યો છે. સ્વરાએ કંગના સાથે પણ કામ કર્યું છે.
ફિલ્મજ્ઞાન સાથેની વાતચીતમાં સ્વરા ભાસ્કર અને તેના પતિ રાજકારણી ફહાદ અહેમદને કંગના વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે બંનેના જવાબો અલગ અલગ હતા. આ દંપતીને સેલિબ્રિટીઝ માટે હેશટેગ શેર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે સ્વરાને કંગના માટે હેશટેગ શેર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેણે તેણીને “હેશટેગ ડેસ્ટિનીઝ ચાઇલ્ડ” કહી હતી. સ્વરાએ આગળ કહ્યું,”કંગનાની સફરમાં ઘણી પ્રશંસનીય અને સારી બાબતો છે. મને નથી લાગતું કે તે જીવનમાં ક્યારેય હાર માની લે છે. તે ક્યારેય કોઈ પણ વસ્તુથી પાછળ હટતી નથી.”
જોકે, સ્વરાના પતિ ફહાદ અહેમદનો કંગના પ્રત્યે બિલકુલ અલગ પ્રતિભાવ હતો. જ્યારે ફહાદને કંગનાને હેશટેગ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે કંગનાને ખરાબ રાજકારણી ગણાવી. ફહાદે કંગનાને ખરાબ રાજકારણી તરીકે ટેગ કરી. જ્યારે કંગનાનું નામ સામે આવ્યું ત્યારે ફહાદે કહ્યું કે હું તેના પર ટિપ્પણી કરી શકતો નથી કારણ કે તે ખરાબ રાજકારણી છે. આ જવાબથી ફહાદની પત્ની સ્વરા ભાસ્કર પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ અને ફહાદ તરફ આશ્ચર્યથી જોવા લાગી. જ્યારે ફહાદે ફરીથી એ જ વાતનું પુનરાવર્તન કર્યું, ત્યારે સ્વરાએ ફહાદને પચાસ વાર એ જ વાત ન કહેવા કહ્યું.
ત્યારબાદ ફહાદે સમજાવ્યું કે તેણે કંગનાને ખરાબ નેતા કેમ કહ્યું. ફહાદે કહ્યું કે કંગના મંડી વિસ્તારની સાંસદ છે. પરંતુ જ્યારે મંડીમાં પૂર આવ્યું, ત્યારે સાંસદ હોવા છતાં, કંગના કહેતી રહી, “હું શું કરી શકું? હું વડા પ્રધાન નથી. હું મંત્રી નથી.” પ્રતિનિધિનું કામ સરકાર સાથે વાત કરવાનું છે. તેણીએ ખાસ ભંડોળ માટે લડવું જોઈતું હતું અને રાજકીય મતોથી આગળ વધીને કામ કરવું જોઈતું હતું. જોકે, ફહાદે કંગનાના અભિનયની પ્રશંસા કરી. તેણે કહ્યું, “તે ખરેખર સારી અભિનેત્રી છે અને મને તે અભિનેત્રી તરીકે ગમે છે, પરંતુ તે ખૂબ જ ખરાબ રાજકારણી છે.”