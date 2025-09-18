રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી

એકબાજુ ગુજરાતમાંથી ચોમાસું વિદાય લઈ રહ્યું છે ત્યારે બીજી બાજુ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે. આગામી 5 દિવસ થંડર સ્ટોમ એક્ટિવિટી પણ થઈ શકે છે. નવરાત્રિમાં સૌરાષ્ટ્ર, પૂર્વ મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી કરે છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમા 22 સપ્ટેમ્બર સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી હતી. નવરાત્રિ પણ 22 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થાય છે, એટલે કે પહેલા જ નોરતે ખેલૈયાઓને વરસાદનું વિઘ્ન નડી શકે છે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના 28 જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આ દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં 30-40 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
નવરાત્રિમાં પણ ગાજવીજ સાથે હળવાથી ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં નવરાત્રિમાં વરસાદ થઈ શકે છે. રાજ્યના પાંચ ઝોનમાં વરસાદની શક્યતાઓ છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલી સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતાઓ છે.