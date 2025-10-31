ભારત 8 વર્ષ પછી મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે એક એવો ચમત્કાર કર્યો છે જેની બહુ ઓછા લોકોએ અપેક્ષા રાખી હશે. ભારતે મહિલા વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરની 89 રનની ઇનિંગ અને જેમીમા રોડ્રિગ્સની સદીને કારણે ભારતે 339 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. ભારતે 9 બોલ બાકી રહેતા 5 વિકેટે મેચ જીતી લીધી. ભારત માટે આ જીત ચમત્કારથી ઓછી નથી, કારણ કે ઓસ્ટ્રેલિયા 8 વર્ષ પછી વર્લ્ડ કપ મેચ હારી ગયું છે અને પહેલી વાર કોઈ ટીમે વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ મેચમાં આટલો મોટો રન ચેઝ કર્યો છે.
#Final, 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗘! 🇮🇳#TeamIndia book their spot in the #CWC25 final on a historic Navi Mumbai night! 🥳👏
Scorecard ▶ https://t.co/ou9H5gN60l#WomenInBlue | #INDvAUS pic.twitter.com/RCo6FlbXSX
— BCCI Women (@BCCIWomen) October 30, 2025
જેમીમા રોડ્રિગ્સ વિજયની સુપરસ્ટાર બની
ભારતની જીતની સૌથી મોટી સ્ટાર જેમીમા રોડ્રિગ્સ હતી, જેમણે સેમિફાઇનલમાં 127 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. જમણા હાથની આ બેટ્સમેન ૧૩૪ બોલનો સામનો કરી અને ૧૪ ચોગ્ગા ફટકાર્યા, જેનો સ્ટ્રાઇક રેટ ૯૪.૭૮ હતો. જેમીમા બીજી ઓવરમાં ક્રીઝ પર આવી કારણ કે ભારતે શેફાલી વર્માને વહેલા ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ જેમીમાએ આવીને બોલિંગ શરૂ કરી. પહોંચ્યા પછી તરત જ, તેણે સિંગલ્સ અને ડબલ્સ ફટકાર્યા, સાથે કેટલીક શાનદાર બાઉન્ડ્રી પણ ફટકારી. તેણે ૫૭ બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, ૧૧૫ બોલમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું. આ ખેલાડીએ આ વર્ષે ત્રણ ODI સદી ફટકારી છે, જે ત્રણેય છે. તેણે હરમનપ્રીત કૌર સાથે સદીની ભાગીદારી કરી, જેણે ભારતને ફાઇનલમાં પ્રવેશ અપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. જેમીમાને તેની શાનદાર સદી માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી.
𝗖𝗹𝘂𝘁𝗰𝗵 𝗠𝗼𝗱𝗲 🔛
1️⃣2️⃣7️⃣* Runs
1️⃣3️⃣4️⃣ Balls
1️⃣4️⃣ Fours
For her masterclass knock, Jemimah Rodrigues wins the Player of the Match award 🏅
Updates ▶ https://t.co/ou9H5gNDPT#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS | @JemiRodrigues pic.twitter.com/1Zvxqwi5rw
— BCCI Women (@BCCIWomen) October 30, 2025
હરમનપ્રીત કૌરે પણ પોતાની તાકાત બતાવી
કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે પણ ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. હરમનપ્રીતે ૬૫ બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને પછી ૧૦૦ થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી ૮૯ રન બનાવી, શોટ્સનો મારો ચલાવ્યો. આ નોકઆઉટ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સતત ત્રીજી અડધી સદી હતી.
ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈતિહાસ રચ્યો
ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને, ભારતે એક વિશ્વ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. ભારત મહિલા વનડે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ લક્ષ્યનો પીછો કરનારી ટીમ બની. ઓસ્ટ્રેલિયાએ અગાઉ આ જ વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આ વિજય એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ઓસ્ટ્રેલિયા આઠ વર્ષમાં પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ મેચ હારી ગયું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ સતત 15 મેચ જીતી હતી, અને ભારતે આ જીતનો સિલસિલો રોકી દીધો.