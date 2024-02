ચૂંટણી પહેલા મહારાષ્ટ્રમાં ખેલા ! અનેક ધારાસભ્યો ભાજપના સંપર્કમાં

લોકસભા ચૂંટણી પહેલા મહારાષ્ટ્રમાં બીજેપીના નેતૃત્વમાં એનડીએ ગઠબંધન વધુ મજબૂત થવા જઈ રહ્યું છે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ અશોક ચવ્હાણ સહિત કોંગ્રેસના કેટલાક મોટા નેતાઓ ભાજપના સંપર્કમાં છે. ભાજપના નેતાઓએ કોંગ્રેસના કેટલાક ધારાસભ્યો સાથે વાતચીત શરૂ કરી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અશોક ચવ્હાણની સાથે 10થી 12 કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો જઈ શકે છે.

VIDEO | “Throughout my life, I have been a Congressman and have honestly worked for the party. I don’t think every time we have to mention why I have left the party; this is my personal reason,” says Ashok Chavan (@AshokChavanINC), who quit the Congress earlier today. pic.twitter.com/56SUT8L3XW

— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2024